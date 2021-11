Erzurum İl Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Yeşilay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdiği Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin (YEDAM) toplu açılış töreninde İl YEDAM’ın da açılışı yapıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün de katıldığı Yeşilay Genel Merkezi’nde gerçekleşen törene, YEDAM’dan canlı bağlantı yapılarak açılış kurdelesi kesildi.

Açılış törenine, Erzurum İl Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yeşilay Şube Bölge Koordinatörü Salih Kaygusuz, Şube Başkanı Mevlüt Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, YEDAM personeli ve il protokolü katılım sağladı.

Açılışların ardından Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de hizmet veren YEDAM’ların toplam sayısı 104’e ulaştı.

YEDAM’ın Erzurum’da hizmete girmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Erzurum İl Şube Başkanı Mevlüt Doğan, şunları ifade etti:

“Yeşilay, YEDAM’lar ile bağımlılıklardan kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. Türkiye’nin her yerinden 115 YEDAM Danışma Hattı ile destek almak mümkün olsa da vatandaşlarımız fiziki olarak bir merkeze gelmeyi ve uzmanlarla yüz yüze görüşmeyi tercih edebiliyor. Bu kapsamda ilimizde YEDAM'ın hizmet vermesi, bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yakınında olmak açısından büyük önem taşıyor. Bu açılış töreninin Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılması da bizim için büyük onur. Bağımlılıklarla mücadelemizi sahiplendiği ve bizlere her zaman destek olduğu için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. YEDAM’ın tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, bağımlılıklarından kurtulmak için desteğe ihtiyaç duyan herkese kapımızın açık olduğunu vurgulamak istiyorum.”



YEDAM bağımlı bireylere ve ailelerine ücretsiz destek sağlıyor

Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek sağlıyor. YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM’a "115 YEDAM Danışma Hattı" üzerinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.