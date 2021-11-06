Teleskoplarla gökyüzündeki yıldızları tanıdılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teleskoplarla gökyüzündeki yıldızları tanıdılar

DHA

Teleskoplarla gökyüzündeki yıldızları tanıdılar


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da Urartular döneminde üst kale olarak kullanılan Kalor Tepe'de öğrenciler teleskoplarla yıldızları inceledi.
Yakutiye İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Umudum Mahallesi´ndeki Urartular dönemine ait kalede, gökyüzünü izleme etkinliği düzenlendi. Atatürk Üniversitesi Astrofizik Kulübü'nün (ATAK) destek verdiği etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kent merkezinden minibüslerle 18 kilometre uzaklıktaki Kalor Tepe'ye getirilen öğrenciler, kurulan iki teleskopta yıldızları izleyebilmek için sıraya girdi. Öğrenciler, sıra beklerken yakılan ateşlerin arasında halay çekip oyunlar oynadı. Tek bir bulutun olmadığı yıldızların parladığı gece teleskop başına geçen öğrencilere ATAK Başkan Yardımcısı İmam Can Özkesen ve kulüp üyeleri tarafından bilgi verildi. Öğrenciler, takım yıldızları, güneş batarken görülen Venüs'ü izlemeye çalıştı. 
Teleskopla gökyüzünü izleyen Esra Arpa, görüntünün etkileyici olduğunu söyledi. İlk defa gökyüzünü izleme şansı bulduğunu belirten Zeynep Tosun, "İlk baktığımda biraz garip geldi. Küçük gökkuşağı gibi bir şeye benziyordu. O yüzden biraz etkilendim. Astrolojiye fazla ilgim yoktu, burçlardan dolayı takip ediyordum. Ama bu geceden sonra biraz ilgileneceğim galiba" dedi. 
Teleskopla önce Jüpiter´e bakarak uydularını izleme şansı bulduğunu ifade eden Gencay Tuncer, takım yıldızlarını da gördüğünü söyledi. Gökyüzünü izleyen gençler, bilimsel etkinliklerle kendilerine destek olan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'a teşekkür etti. 
ATAK Başkan Yardımcısı İmam Can Özkesen, hem gökyüzünü hem de tarihi Kalor Tepe'yi tanıtmak için Yakutiye Gençlik Meclisi'yle böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirtti. Öğrencilere yıldızların ne anlama geldiğini anlattıklarını ifade eden Özkesen, "Gökyüzünde takım yıldızlarını, küçük, büyük ayı takım yıldızları ile kraliçe takım yıldızını teleskopla gösterip tanıtımını sağladık. Küçük ayı takım yıldızında polaris dediğimiz kutup yıldızını, bu yıldızı geçmişte insanlar kullanıyordu. Ama ışık kirliliği sebebiyle bunları artık görememekteyiz. Arkadaşlara bir gün karanlıkta arazide yerde kaldıklarında yönlerini nasıl bulacaklarını anlattık. Ayrıca gökyüzünde güneş batarken görünen Venüs ile Jüpiter´den bahsettik" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-11-06 14:44:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum İl Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Erzurum İl Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılışı ...
Azerbaycan’ın kalbi Atatürk Üniversitesi’nde attı Azerbaycan’ın zafer günü Atatürk Üniversitesi’nde büyük bir coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Azerbaycan’ın kalbi Atatürk Üniversitesi’nde ...
Pasinler’de otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı
YEREL HABERLER Pasinler’de otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı
Aşkale’de kaçak alkol ve sigara operasyonu
YEREL HABERLER Aşkale’de kaçak alkol ve sigara operasyonu
DAİB 2020 yılı toplam ihracatını şimdiden geçti Doğu Anadolu Bölgesinin Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, "2020 yılı toplam ihracatına 10 ayda ulaştık"
YEREL HABERLER DAİB 2020 yılı toplam ihracatını şimdiden geçti Doğu ...
Önce gökyüzünü seyrettiler, sonra halay çektiler
YEREL HABERLER Önce gökyüzünü seyrettiler, sonra halay çektiler
Akademisyenler başarılarını Rektör Çomaklı ile paylaştı
YEREL HABERLER Akademisyenler başarılarını Rektör Çomaklı ile ...
Köy okulunda mini teknofest
YEREL HABERLER Köy okulunda mini teknofest
Erzurum’da çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheliden 28’i tutuklandı
YEREL HABERLER Erzurum’da çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheliden ...
Aziziye Belediyesi’nde kan bağışı seferberliği
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nde kan bağışı seferberliği
Aydemir: ‘Yeniden dünyaya nizam vereceğiz inşallah’ ‘Bu vatanın her karışı Kürtündür’ ‘HDP Kürt düşmanlığı yapıyor’ Aydemir Dadaşlar adına Karabağ Zaferini kutladı
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Yeniden dünyaya nizam vereceğiz ...
Köy çocuklarının roket ve drone heyecanı Köy çocuklarının roket ve drone şaşkınlığı festivalde renkli görüntülere sahne oldu Erzurum’da köyde eğitim gören öğrencilere ‘Teknoloji Festivali’ düzenlendi
YEREL HABERLER Köy çocuklarının roket ve drone heyecanı Köy ...
Erzurum’da Karabağ zaferi fotoğraf sergisi Azerbaycan Zafer Günü Erzurum’da etkinliklerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Erzurum’da Karabağ zaferi fotoğraf sergisi Azerbaycan ...
Osmanlı'nın salgın ile mücadelesi arşivlerde; aşı, karantina ve kapatma
YEREL HABERLER Osmanlı'nın salgın ile mücadelesi arşivlerde; aşı, ...
Erzurum İl Müftüsü Yıldırım, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Erzurum İl Müftüsü Yıldırım, Rektör Çomaklı’yı ...
Aydemir sosyal medyayı değerlendirdi Yalan ve İftira haberciliğine sert tepki Zengezur Koridorunun önemini paylaştı ‘Dadaşlar Zengezur Koridorunun açılmasını bekliyor’
YEREL HABERLER Aydemir sosyal medyayı değerlendirdi Yalan ve İftira ...
Muhtar, mahallenin 50 yıllık su sorununun çözülmesini davul zurna eşliğinde kutladı
YEREL HABERLER Muhtar, mahallenin 50 yıllık su sorununun çözülmesini ...
Vali Okay Memiş, lösemili çocuklar ve ailelerini kabul etti
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş, lösemili çocuklar ve ailelerini ...
Akademi - sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
YEREL HABERLER Akademi - sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ekmeğinin tuzu yok’ Aydemir’den Viva Zapata’ya ‘Münzirle Sinimmar’ cevabı ‘Reform ve yatırımlar cumhurbaşkanımızın eseridir’ Cumhurbaşkanımızın milletin gönlünde özel yeri var Aydemir Erzurum’un taleplerini dile getirdi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ekmeğinin tuzu ...
Erzurum Şehir Hastanesi’nde Organ Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesi’nde Organ Haftası etkinliği
ETÜ kapılarını onlar için açtı Protokol imzaladılar
YEREL HABERLER ETÜ kapılarını onlar için açtı Protokol imzaladılar
Kıdemli Albay Şimşek’ten iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Kıdemli Albay Şimşek’ten iade-i ziyaret
Moskova'da testten geçen teleskop aynası Erzurum'a getirilecek
YEREL HABERLER Moskova'da testten geçen teleskop aynası Erzurum'a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.