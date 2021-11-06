Teleskoplarla gökyüzündeki yıldızları tanıdılar



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da Urartular döneminde üst kale olarak kullanılan Kalor Tepe'de öğrenciler teleskoplarla yıldızları inceledi.

Yakutiye İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Umudum Mahallesi´ndeki Urartular dönemine ait kalede, gökyüzünü izleme etkinliği düzenlendi. Atatürk Üniversitesi Astrofizik Kulübü'nün (ATAK) destek verdiği etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kent merkezinden minibüslerle 18 kilometre uzaklıktaki Kalor Tepe'ye getirilen öğrenciler, kurulan iki teleskopta yıldızları izleyebilmek için sıraya girdi. Öğrenciler, sıra beklerken yakılan ateşlerin arasında halay çekip oyunlar oynadı. Tek bir bulutun olmadığı yıldızların parladığı gece teleskop başına geçen öğrencilere ATAK Başkan Yardımcısı İmam Can Özkesen ve kulüp üyeleri tarafından bilgi verildi. Öğrenciler, takım yıldızları, güneş batarken görülen Venüs'ü izlemeye çalıştı.

Teleskopla gökyüzünü izleyen Esra Arpa, görüntünün etkileyici olduğunu söyledi. İlk defa gökyüzünü izleme şansı bulduğunu belirten Zeynep Tosun, "İlk baktığımda biraz garip geldi. Küçük gökkuşağı gibi bir şeye benziyordu. O yüzden biraz etkilendim. Astrolojiye fazla ilgim yoktu, burçlardan dolayı takip ediyordum. Ama bu geceden sonra biraz ilgileneceğim galiba" dedi.

Teleskopla önce Jüpiter´e bakarak uydularını izleme şansı bulduğunu ifade eden Gencay Tuncer, takım yıldızlarını da gördüğünü söyledi. Gökyüzünü izleyen gençler, bilimsel etkinliklerle kendilerine destek olan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'a teşekkür etti.

ATAK Başkan Yardımcısı İmam Can Özkesen, hem gökyüzünü hem de tarihi Kalor Tepe'yi tanıtmak için Yakutiye Gençlik Meclisi'yle böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirtti. Öğrencilere yıldızların ne anlama geldiğini anlattıklarını ifade eden Özkesen, "Gökyüzünde takım yıldızlarını, küçük, büyük ayı takım yıldızları ile kraliçe takım yıldızını teleskopla gösterip tanıtımını sağladık. Küçük ayı takım yıldızında polaris dediğimiz kutup yıldızını, bu yıldızı geçmişte insanlar kullanıyordu. Ama ışık kirliliği sebebiyle bunları artık görememekteyiz. Arkadaşlara bir gün karanlıkta arazide yerde kaldıklarında yönlerini nasıl bulacaklarını anlattık. Ayrıca gökyüzünde güneş batarken görünen Venüs ile Jüpiter´den bahsettik" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-11-06 14:44:20



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