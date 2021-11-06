Başkan Karataş’tan İyi Partili Türkkan’a sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, şehidin ağabeyine ağır küfürler sarf eden İYİ Partili Milletvekili Lütfü Türkkan’a sert tepki gösterdi.

Başkan Karataş, “Siirt’te burası Kürdistan lafına tepki gösteremeyen İYİ Parti Genel Başkanı ve avaneleri, bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimize ve yakınlarına hakaret ve küfür etme küstahlığını gösteren bu şahıs ve İYİ Partililer bilmelidirler ki, şehitlerimizin ahı yerde kalmaz. Söylenen bu sözün bedeli de yanınıza kar kalmaz. Bu sözü sizlere yedirmek Türk milletinin boynunun borcudur” dedi.

Karataş, açıklamasında, “Şehidimizin abisine küfreden böyle bir şahıs Türk siyasetinde barındırılamaz. Bırakın siyaset yapmasını bu şahsiyetin ülkemizde aldığı nefes bile haramdır. Şehit yakınlarına saygı göstermeyen, bölücü siyasi uzantıların basamağı olan edep yoksunu bu şahıs PKK ve HDP’ye şirin görünmek için benliğini ve şuurunu kaybetmiş, Türk milletine beslediği kini açığa vurmuştur. Ve Türk milleti görmüştür ki zilletin maskesi düşmüş safları belli olmuştur’’ ifadelerine yer verdi.

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