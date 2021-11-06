Azerbaycan’ın Zafer Günü ETÜ’de kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycan’ın Zafer Günü ETÜ’de kutlandı

İHA

Azerbaycan’ın Zafer Günü ETÜ’de kutlandı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren mücadelenin ardından Ermenistan işgalinden kurtardığı günün birinci yıl dönümü, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle çeşitli programlarla kutlandı.
“Karabağ Zaferi ve Azerbaycan Türkiye İlişkileri” İsimli Panel Düzenlendi
Kutlama programları kapsamında ilk olarak Yakutiye Medresesi’nde fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından ETÜ’de “Karabağ Zaferi ve Azerbaycan Türkiye İlişkileri” isimli panel düzenlendi.
Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda düzenlenen panele; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Azerbaycan Erzurum Başkonsolosu Nuru Guliyev, İran Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh Fahrizade, Azerbaycan Milletvekili Elman Ceferli, Jandarma Bölge Komutanı Albay İlker Şimşek, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile kurum müdürleri, üniversite mensupları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Karabağ’ın tarihi bakımdan kadim bir Türk yurdu olduğunu ve geçmişten günümüze çeşitli Türk devletlerinin hüküm sürdüğü bir coğrafyaya ev sahipliği yaptığını söyledi.
“Bu Zafer Uzun Yıllar Bölge Jeopolitiğini Etkileyecektir”
2020 yılı başta Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm Türk Dünyası için büyük bir askeri başarıyla sahne olduğunu ifade eden Küçükuğurlu: “Bu başarı aynı zamanda Kafkaslar'daki Türk diplomasisinin zaferi anlamına da gelmektedir. Bu zafer yalnızca siyasi ve askeri sonuçları ile değil aynı zamanda tarihsel, mekânsal, sosyolojik ve psikolojik sonuçlarıyla da uzun yıllar bölge jeopolitiğini etkileyecektir. Temennimiz Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal altında tutulmaya devam eden diğer bölgelerinin de en kısa zamanda asıl sahiplerine yani Azerbaycan halkına iade edilmesidir” dedi.
Başkan Sekmen: Bizim İçin Azerbaycan Demek Aynı İstikamet Demektir”
Azerbaycan’ın kendileri için tarihsel izler taşıyan bir kardeşlik bağıyla bağlandığını vurgulayarak sözlerine başlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: “Bizim için Azerbaycan demek aynı kan demek, aynı din demek, aynı kültür demek, aynı hedef ve aynı istikamet demektir. Bizim için Azerbaycan demek el ele vermiş, omuz omuza vermiş, gönül gönüle vermiş, birbirine kalkan olmuş iki kardeşin hikayesi demektir. En önemlisi de bilge lider Haydar Aliyev’in ifade ettiği şekilde “Tek Millet İki Devlet” demektir. İşte bu kardeşlik bağı o kadar güçlü ki Karabağ zaferinin yaşandığı o gün Azerbaycan’da yaşanılan sevinç, gurur ve onuru Türkiye’mizde de aynı duygularla yaşadık ve hissettik. Bugün de yıl dönümünü kutladığımız Zafer Günü’nde şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize ise şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.
Başkonsolos Guliyev: “Tüm Unsurlarıyla Yanımızda Olan Kardeşlerimize Şükranlarımı Sunuyorum”
Bu anlamlı günün birinci yıl dönümünü kardeş ülke Türkiye’nin güzide şehri Erzurum’da kutluyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Azerbaycan Erzurum Başkonsolosu Nuru Guliyev: “Karabağ topraklarını düşman işgalinden kurtarmak kadar bizi mutlu eden bir diğer unsur da Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını her zaman yanımızda hissetmiş olmaktır. Azerbaycan’ın bu haklı davasında tüm unsurlarıyla yanımızda olan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, iki devletin de bir daha böyle bir acı yaşamamasını temenni ediyorum” dedi.
Vali Memiş: “Ülkemiz Bu Haklı Davanın Daima Arkasında Oldu”
Böylesine önemli bir günde Azerbaycan heyeti ile bir araya gelmekten ve bu günü birlikte kutlamaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Erzurum Valisi Okay Memiş: “Dünyanın sessiz kaldığı fakat Türkiye Cumhuriyetinin kardeşlerimizin haklı davasını gür bir sesle haykırdığı Karabağ Zaferi’nin birinci yıl dönümünü Erzurum’da çeşitli etkinliklerle, büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Etkinliklerimiz kapsamında ETÜ’de düzenlenen panelde TürkiyeAzerbaycan ilişkilerini konuşacağız. Kardeşliğimizin daha da güçleneceğine inandığımız kutlama etkinlikleri vesilesiyle bizlere bu gururu yaşatan şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Hepsinin mekânı cennet olsun. Dualarımız bir ömür boyunca kahramanlarımızla olacaktır. Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.
Program; panelistlerin “Karabağ Zaferi ve Azerbaycan Türkiye İlişkileri” başlıklı konuyu ele almasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Karataş’tan İyi Partili Türkkan’a sert tepki
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan İyi Partili Türkkan’a sert tepki
Teleskoplarla gökyüzündeki yıldızları tanıdılar
YEREL HABERLER Teleskoplarla gökyüzündeki yıldızları tanıdılar
Erzurum İl Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Erzurum İl Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılışı ...
Azerbaycan’ın kalbi Atatürk Üniversitesi’nde attı Azerbaycan’ın zafer günü Atatürk Üniversitesi’nde büyük bir coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Azerbaycan’ın kalbi Atatürk Üniversitesi’nde ...
Pasinler’de otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı
YEREL HABERLER Pasinler’de otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı
Aşkale’de kaçak alkol ve sigara operasyonu
YEREL HABERLER Aşkale’de kaçak alkol ve sigara operasyonu
DAİB 2020 yılı toplam ihracatını şimdiden geçti Doğu Anadolu Bölgesinin Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, "2020 yılı toplam ihracatına 10 ayda ulaştık"
YEREL HABERLER DAİB 2020 yılı toplam ihracatını şimdiden geçti Doğu ...
Önce gökyüzünü seyrettiler, sonra halay çektiler
YEREL HABERLER Önce gökyüzünü seyrettiler, sonra halay çektiler
Akademisyenler başarılarını Rektör Çomaklı ile paylaştı
YEREL HABERLER Akademisyenler başarılarını Rektör Çomaklı ile ...
Köy okulunda mini teknofest
YEREL HABERLER Köy okulunda mini teknofest
Erzurum’da çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheliden 28’i tutuklandı
YEREL HABERLER Erzurum’da çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheliden ...
Aziziye Belediyesi’nde kan bağışı seferberliği
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nde kan bağışı seferberliği
Aydemir: ‘Yeniden dünyaya nizam vereceğiz inşallah’ ‘Bu vatanın her karışı Kürtündür’ ‘HDP Kürt düşmanlığı yapıyor’ Aydemir Dadaşlar adına Karabağ Zaferini kutladı
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Yeniden dünyaya nizam vereceğiz ...
Köy çocuklarının roket ve drone heyecanı Köy çocuklarının roket ve drone şaşkınlığı festivalde renkli görüntülere sahne oldu Erzurum’da köyde eğitim gören öğrencilere ‘Teknoloji Festivali’ düzenlendi
YEREL HABERLER Köy çocuklarının roket ve drone heyecanı Köy ...
Erzurum’da Karabağ zaferi fotoğraf sergisi Azerbaycan Zafer Günü Erzurum’da etkinliklerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Erzurum’da Karabağ zaferi fotoğraf sergisi Azerbaycan ...
Osmanlı'nın salgın ile mücadelesi arşivlerde; aşı, karantina ve kapatma
YEREL HABERLER Osmanlı'nın salgın ile mücadelesi arşivlerde; aşı, ...
Erzurum İl Müftüsü Yıldırım, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Erzurum İl Müftüsü Yıldırım, Rektör Çomaklı’yı ...
Aydemir sosyal medyayı değerlendirdi Yalan ve İftira haberciliğine sert tepki Zengezur Koridorunun önemini paylaştı ‘Dadaşlar Zengezur Koridorunun açılmasını bekliyor’
YEREL HABERLER Aydemir sosyal medyayı değerlendirdi Yalan ve İftira ...
Muhtar, mahallenin 50 yıllık su sorununun çözülmesini davul zurna eşliğinde kutladı
YEREL HABERLER Muhtar, mahallenin 50 yıllık su sorununun çözülmesini ...
Vali Okay Memiş, lösemili çocuklar ve ailelerini kabul etti
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş, lösemili çocuklar ve ailelerini ...
Akademi - sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
YEREL HABERLER Akademi - sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ekmeğinin tuzu yok’ Aydemir’den Viva Zapata’ya ‘Münzirle Sinimmar’ cevabı ‘Reform ve yatırımlar cumhurbaşkanımızın eseridir’ Cumhurbaşkanımızın milletin gönlünde özel yeri var Aydemir Erzurum’un taleplerini dile getirdi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ekmeğinin tuzu ...
Erzurum Şehir Hastanesi’nde Organ Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesi’nde Organ Haftası etkinliği
ETÜ kapılarını onlar için açtı Protokol imzaladılar
YEREL HABERLER ETÜ kapılarını onlar için açtı Protokol imzaladılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.