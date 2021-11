Erzurum'da şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)KUZEY Irak'taki üs bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan (26) memleketi Erzurum'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Son kez evinin önüne getirilen oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu dokunan Emine Erkan, "Oğlum, ben sana hakkımı helal ettim, sen de bana et. Ben sana doyamadım, biliyorum sen de bana doyamadın. Bekle, benim yerimi ayır" diye gözyaşı döktü.

Kuzey Irak'taki üs bölgesinde görev yaparken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın cenazesi dün Erzurum'a getirilerek Mareşal Çakmak Hastanesi morguna konuldu. Emine (47)-Şaban (54) Erkan çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan Şehit Emrah Erkan'ın cenazesi bugün sabah hastane morgundan alınarak son kez Hilalkent semtindeki evine götürüldü. Ailesi ve komşuları şehidin cenazesini Türk bayraklarıyla süslü apartmanının önünde karşıladı. Tekbirlerle cenaze aracıyla evinin önüne getirilen Şehit Erkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunan annesi Emine Erkan yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Geçen yıl Ağustos ayında evlendiği eşini kaybetmenin acısını yaşayan Sevilay Emrah (24), uzun süre tabutun başından ayrılmadı. Kız kardeşi Beyza (20) ile birlikte tören kıtasında görevi askerin taşıdığı fotoğrafının yanına geçerek selam veren ağabeyi Zafer Emrah ise çok üzüntülü olduğunu söyledi. İki kardeş babaları Şaban Erkan'a sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

SEN DE BANA HAKKINI HELAL ET

Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından oturduğu apartmanın önünde Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan için yakınları ve komşularından helallik istendi. Bir eliyle oğlunun tabutunu okşayan anne Emine Erkan, "Ben sana hakkımı helal ettim yavrum, sen de bana hakkını helel et. Ben sana doymadım yavrum, biliyorum sen de bana doyamadın. Beni bekle, benim yerimi ayır" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın cenazesi daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere merkez Yakutiye ilçesi Narmanlı Camii'ne götürüldü. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri ve mülki erkanın yanısıra yüzlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazını il müftüsü Şahin Yıldırım kıldırdı. Namazın ardından tören kıtası tarafından omuzlara alınan şehit cenazesi vatandaşların da katılımıyla top arabasına kadar taşındı. Daha sonra cenaze aracına konulan şehit naaşı, toprağa verilmek üzere Karskapı Şehitliği'ne götürüldü.

BURAK TORTUMLU İLE SINIF ARKADAŞI

Bu arada Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın 21 Ekim günü Tunceli'de şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu ile ilkokuldan arkadaş oldukları öğrenildi. Şehidin ağabeyi Zafer Erkan, "Kardeşim Şehit Burak Tortumlu ile sınıf arkadaşıydı. Şehit olduğu haberini duyunca kardeşimle görüştüğümde 'Demek ki Allah onu daha çok seviyormuş' demişti. Bu hafta da kardeşim şehit oldu. Demek ki Allah kardeşimi de seviyormuş" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

