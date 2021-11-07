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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziziye’den STK yöneticilerine yatırım turu

İHA

Aziziye’den STK yöneticilerine yatırım turu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi ile ŞEHİRDER’in yöneticilerini konuk etti.
Aziziye’de yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde görmek amacıyla organize edilen saha gezisine STK yöneticileriyle birlikte çıkan Başkan Orhan, konuklarına hem bilgi aktardı, hem de sorularını cevaplandırdı. Yatırım turları kapsamında Termal Sera, Kapalı Termal Aquapark, Yarı Olimpik Yüzme Yavuzu, Yeşilay Parkı, Sağlıklı YaşamBisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkını gezen STK yöneticileri, Aziziye Belediyesi’ne tam puan verirken, Başkan Muhammed Cevdet Orhan’a da teşekkür etti.
ŞEHİRDER kurucusu ve aynı zamanda TDED Erzurum Şube Başkanı olan Murat Ertaş, Aziziye’de hayata geçirilen yatırımların her birisinin şehrin moral değerlerini artıracak hizmetler olduğuna işaret ederek, “Gezip gördüğümüz yatırımlar bir ilçe belediyesinin boyunu aşan nitelikte; bu yüzden belediye başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah muvaffak eylesin” ifadelerini kullandı.
Yatırım turu termal seralarla başladı
STK yöneticilerinin katılımıyla Aziziye’de organize edilen yatırım turu Termal Sera sahasında başladı. Kurulumuna bir süre önce başlanan ve termal sularla ısıtılarak kışın bile domates üretimi yapılacak olan Termal Seralar hakkında konuklarına bilgiler aktaran Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu yatırımın ilçede üretime yönelik bir model olacağını belirtti.
Başkan Orhan “Biz bu seralarda yazkış demeden her ay 25 ton domates üretimi gerçekleştireceğiz ve üreticilerimiz için de bir model teşkil etmiş olacağız. Bu bölgede yakın bir gelecekte termal seraların sayısındaki artışı hep birlikte göreceğiz” diye konuştu. Seralardaki üretim şekli ve metotları hakkında bilgiler de aktaran Orhan, seraların termal sularla ısıtılacağını, çok soğuk kış günlerinde ise ısıtma sisteminin biyokütlesel atıklarla takviye edileceğini kaydetti.
Termal Aquapark Ve Yeşilay Parkı
Sera gezisinin ardından Doğu’nun ilk ve tek kapalı Termal Aquaparkını gezen STK yöneticileri, devasa yatırıma büyük hayranlık duydu. İçerisinde termal havuzdan, aroma terapi havuzlarına, Türk hamamından konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bungalov evlere kadar birçok hizmet alternatifinin bulunduğu Termal Aquapark’ta yatırımcı Ercan Tamer tarafından bilgilendirilen TDED ve ŞEHİRDER yöneticileri, termal turizmde Aziziye’ye büyük bir cazibe kazandıracak olan yatırımı gezdikten sonra Dadaşkent’te yapımı yeni tamamlanan Yeşilay Parkı’na geldi. Burada çocuklar tarafından coşkuyla karşılanan STK yöneticileri, Aziziye Belediyesi’nin Yeşilay konseptiyle tasarladığı parkı Başkan Orhan’la birlikte gezdi.
Erzurum’un çekim merkezi olacak
Rengarenk görüntülerin oluştuğu park ziyaretinirn ardından konuklarına yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu gezdiren Aziziye Belediye Başkanı Orhan, söz konusu yatırımın Aziziye’yi su sporlarının da merkezi haline getireceğinin altını çizdi. Yapımı tamamlanan ve açılışa hazır hale getirilen bu yatırımların ilçeye marka değer katacağını ifade eden Orhan, Aziziye’nin çok yakın bir gelecekte Erzurum’un çekim merkezi haline geleceğini dile getirdi. Erzurum’daki STK yöneticilerinin son durağı Sağlıklı YaşamBisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı oldu. Atatürk Üniversitesi’nin tahsis ettiği arazi üzerinde yapılan devasa parkı gezen sivil toplum kuruluşu yöneticileri adına konuşan Murat Ertaş, söz konusu parkın sıra dışı bir yatırım olduğunu ifade ederek, “Her yaştan insanı bir araya getirecek imkan ve aktivitelerin bulunduğu bu park, gerçekten de muazzam bir yatırım olmuş” ifadesini kullandı.
Ertaş: Hepimiz hayran kaldık
ŞEHİRDER kurucusu ve aynı zamanda TDED Erzurum Şube Başkanı olan Murat Ertaş, yatırım gezisiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
“Geziye katılan yaklaşık 25 kişilik yönetimimizle birlikte Aziziye’de yapılan yatırımlara gerçekten hayran kaldık. Şehrimize katma değer olan, şehrimizin üretimine, turizmine, ekonomisine ve moral değerine katkısı yadsınamaz bu ezber bozan ve şehirde yaşayanların moral değerlerini artıran yatırımlardan dolayı Aziziye Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan'ı kutluyor, bir Erzurumlu olarak şükranlarımızı sunuyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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