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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul sporlarını zirveye taşıyacağız

İHA

Okul sporlarını zirveye taşıyacağız

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenledikleri Okul Sporları Değerlendirme Toplantısı yoğun bir katılımla yapıldı.
GSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, “Bu sezon 43 branşta, okul sporlarına start vermeyi planlıyoruz” dedi.
Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Okul sporlarını zirveye taşıyacağı. Benim tabiatımda ders ayrımı yok. Matematik dersi nasıl önemli ise Beden Eğitimi Dersi de o kadar önemlidir” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları değerlendirme toplantısı Erzurum Lisesi Kültür Sitesi’nde yapıldı.
Erzurum genelinde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin geniş bir katılım sağladığı toplantıda Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Güngör Şenses birer konuşma yaptı.
20212022 sezonu okul sporları değerlendirme toplantısına Erzurum Lisesi Müdürü Taner Aykut, Özel Bürodan Alpaslan Topçu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Servisinden Buket Sevindik Aktaş, Muhammet Mavibaş, Cemalettin Baytak, Milli Eğitim İl Müdürlüğü Okul Sporları Tertip Komitesinden Zeyit Palabıyık ile Süha Mesutgil de katıldı.
Hedef 43 branşta il birinciliği yapmak
Okul Sporlarını bu sezon 43 ayrı spor branşında il birinciliği yaparak tamamlamak istediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Güngör Şenses, “Bu süreçte antrenörlerimiz, il temsilcilerimiz ve Beden Eğitim Öğretmenlerimiz ile koordineli bir şekilde çalışarak bütün sporcularımıza hizmet edeceğiz. Beden Eğitimi Öğretmenleri sporun alt yapısının en önemli temel taşlarıdır. Bu nedenle tüm beden eğitim öğretmenlerimizin önünde eğiliyorum. Erzurum bugüne kadar bir çok ayrı spor branşında kulüplere ve ülkemize sporcular yetiştiren ve milli takımlara sporcu veren kadim bir şehirdir. Devlet olarak bizler sporun gelişmesi ve yaygınlaştırılması spora teşviklerimizi ivedilikle sürdürüyoruz” dedi.
Tüm spor tesislerimizi seferber ettik
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 16 spor salonu, 26 futbol sahası ve 7 ayrı buz sporları tesisleriyle okul sporlarına hazır olduklarının altını çizen Spor Hizmetleri Şube Müdürü Güngör Şenses, “Okulların spor müsabakalarına katılım sağlaması Türk sporunun sağlam temeller üzerine oturmasının en önemli unsurudur. Amacımız tüm spor branşlarında okul sporlarına katılımı yoğun bir şekilde sağlamaktır” diye konuştu.
Kaygusuz: “1,5 yıl sonra okul sporlarına merhaba diyoruz”
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Koronavirüs (Kovit19) pandemisi nedeniyle 1,5 yıl gibi uzun bir süre okul sporlarından ülkemizin ve ilimizin mahrum kaldığını söyledi.
Kaygusuz, “1.5 yıl sonra okul sporlarına merhaba diyoruz. Öğrencilerimiz spor salonlarına ve sahalara çıkmadan önce Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz sahaya indi. Bugün bu salonu doldurarak okul sporlarını hepimizin ne kadar çok özlediğini göstermiş olduk. İnşallah bu sezon okul sporlarını yapacağız ve öğrencilerimizi spor sevgisinden mahrum bırakmayacağız” dedi.
Okul sporları zirve yapacak
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli çalışarak okul sporlarını zirveye taşıyacaklarını söyledi. Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (ERBAP) sayesinde elde edilen zaferi ve büyük başarıları okul sporlarında da gerçekleştirmek istediklerinin altını çizen Kaygusuz, bütün derslerin kendisi için büyük önem arz ettiğini ifade etti.
Matematik ne ise beden eğitimi dersi de odur
Kendisi için önemsiz diye bir şeyin olmadığını vurgulayan Kaygusuz, “Benim tabiatımda ders ayrımı yoktur. Nasıl ki, matematik, Türkçe, Fen Bilgisi önemli ise Müzik, Resim ve Beden Eğitimi Dersi de benim için aynı önemi taşır. Hatta hayatın bazı noktasında beden eğitimi dersi daha da önemlidir. Bu ülkede herkes Doktor, Savcı, Hakim, Avukat, Mimar, Mühendis olmayacak. Takibi başarılı sporculara da ihtiyacımız var. Okul sporları sayesinde ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcular yetişecek. Başarılı ressamları, müzisyenlere de bu ülkenin ihtiyacı var” şeklinde konuştu.
Hayalim her okulda spor yapılabilir bir yer oluşturmak
İl Milli Eğitim Müdürü olarak en önemli hayalinin bütün okulların bünyesinde kapalı bir spor alanı oluşturmak olduğunun altını çizen Kaygusuz, “Benim hayalimdir okulların ya bodrum katlarında ya da başka bir noktasında kapalı bir alan oluşturmak ve burada insanlara spor yapma olanağı sağlamak. Bu anlamda projeler de hazırladım. İnşallah bu hayalimi bir gün gerçekleştiririm” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Okul Sporları ile ilgili slayt gösteriler yapıldı ve yol haritası belirlendi.
Erzurum GSİM Okul Sporları Yetkilileri ile Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Tertip Komitesi Salı günü yapacağı teknik toplantının ardından okul sporları 20212022 sezonunu başlatmayı planlıyor.

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