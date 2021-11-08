Üstün Dökmen’den Erzurum’da konferans

Psikolog, yazar, televizyon programcısı olarak tanınan Prof. Dr. Üstün Dökmen, çocukluk ve gençlik günlerini geçirdiği Erzurum’da sahneye çıkacak.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Üstün Dökmen, 9 Kasım günü kısa adı ERVAK olan Erzurum Kalkınma Vakfı’nın konuğu olacak. Aynı gün Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) salonunda saat 18.30’da sahneye çıkacak olan Prof. Dr. Dökmen, ‘Erzurum’un bağrında, Aziziye’nin gölgesinde, doğmak, büyümek, büyütmek’ konusunu işleyecek. Konferansı izlemek için 9 Kasım Salı günü akşamı ETSO’ya gidecek vatandaşlardan sadece HES kodu istenecek.

Kültür Kurumu İlköğretim Okulu ve ardından Şair Nefi Ortaokulunu bitiren Üstün Dökmen, 14 yaşına kadar Erzurum’da yaşamıştı. Prof. Dr. Üstün Dökmen, 11 yıl önce Erzurum’a gelmiş ve Atatürk Üniversitesinde ‘Sokakta, hanede, dershanede bar tutmak’ konulu bir konferans vermişti. Prof. Dr. Dökmen’i bin kişilik salonda bin 500’ü aşkın seyirci, izlemişti.

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