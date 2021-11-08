Jandarma ekipleri yol kontrollerine devem ediyor

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Oltu İlçe Jandarma Komutalığına bağlı Oltu Jandarma Trafik ve Aşayiş ekipleri yol kontrol mesailerine devam ediyorlar.

Oltu Yolboyu kavşağında OltuArtvin, OltuGöle karayolunda trafik kontrollerine devam ettiler.

Sürücülerin evrak ve kimlik numaralarını kontrol eden ekipler araçlarında evrak eksikleri ve kış aylarında araçta bulunması gereken malzemeler kontrol edildi, eksik olanlara uyarılarda bulunuldu.

Evrak kontrolünden geçen Fırat Aydın, “Jandarma ekiplerine çok teşekkür ederim. Buradaki kontrolleri bizleri daha güvenli trafikte hareket etmemizi sağlıyorlar, hatalıysak uyarıyorlar” dedi.

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