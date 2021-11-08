Beşeri ve sosyal bilimler kongresi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi” çevrimiçi (online) olarak düzenlendi.

Kongre Başkanlığını yapan Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tuncer Gövdeli’nin açılış konuşmasını yaptığı ve birçok oturumun gerçekleştiği kongrede; eğitim bilimleri, finans, iktisat, işletme, muhasebe ve sosyal hizmetler alanında konular ele alındı.

Söz konusu kongrede gerek Covid19 gerekse ekonomi konulu birçok alanda, alanında uzman akademisyenlerce sunumlar yapıldı. Bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Öğr. Gör. Cemal Kakışım, Türkiye’nin doğal gaz kaynaklarının varlığına ve bu bağlamda komşu ülkelerle ilişkilerine değinerek Türkiye’nin doğal gaz konusunda tedarikçi ülkelerle olan pazar gücünün altı çizdi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Şahin ise Covid19 için tanzim edilen sağlık birimlerinin etkisine, özel sağlık firmalarının yaşadıkları zorluklara, özel sağlık sigortalarının avantajlarına ve dezavantajlarına değinerek Covid19 sürecinde özel sağlık sigortalarına yönelik yapılan araştırmaları ve anket bulgularını paylaştı.

Kongre, Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt’un tüm düzenleme kuruluna teşekkür ederek bu tarz kongrelerin daha çok yapılacağını ve bu konuda öğrencilerin takipte kalmaları gerektiğini söylemesiyle son buldu.

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