Milletvekili Aydemir’den hak vurgusu ‘İşçi kardeşlerimiz için hep en iyisini istiyoruz’ Muhalefetin çelişkilerine dikkat çekti Şehit işçileri gündeme taşıdı

AK Parti Erzurum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi İbrahim Aydemir, İşçilerin can güvenliklerini dile getiren HDP Milletvekiline, yakın zamanda bölücü hainlerce Bingöl’de katledilen iki şehit işçiyi hatırlattı ve HDP’in söylemlerinde samimi olmadığını vurguladı.

‘Tek talebimiz hakkın teslimidir’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerine cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘Biz; işçiler, çalışanlar, dul, yetim, Bakanlığın sahasında kim varsa, onlar için kim daha fazlasını istiyorsa onlara minnettarız; muhalefet olsun. İktidardan olsun. Elbette ki talep edeceğiz, elbette ki isteyeceğiz. Hep söyledik, hep altını çizdik, keşke tespitlerimizi yaparken yapılanları da hak teslimi bağlamında kayda geçsek. Bizim tek talebimiz budur.‘ dedi.

Aydemir’den Erol Güngör’e vefa

Komisyondaki sunumunda Bakan Vedat Bilgin’in Mütefekkir, Bilim insanı Merhum Erol Güngör’ün çalışma arkadaşlarından olduğu, sahasına engin vukufiyeti ile hakim bulunduğunu kaydederek,

Merhum Erol Güngör Hocamız münevverliğin zirvesi bir isim, genç yaşta vefat etti. Hakikaten ufuk çizen, millî duruşu tarif eden birisiydi. Kültürümüze dair, medeniyetimize dair çok şey öğrendik kendisinden. Onun asistanı olmak kıvamı çok yüksek hale getiriyor elbette, Bayburt Mayası da bunda epeyce bir etkili.. Erol Güngör hakikaten zirve bir isim. Sayın Bakanımız Güngör hocamızla beraber çalıştı. Meselelere yaklaşımında, müzakerelerde töremize göre tavır koyması ve Bakanlığı tarif eden hali hakikaten yüreğimizi ferahlattı. Kendisine minnettarız, teşekkür ediyoruz. ‘ dedi.

Asgari ücret

Asgari ücret konusuna değinen Milletvekili Aydemir, ‘Asgari ücretle ilgili vergi dışı bırakılsın diye bir talep var. Oysa Biz AK Partiyle beraber asgari ücretten vergiyi yüzde 22’lerden yüzde 2.5’lara kadar zaten indirmişiz. Bu Bakanlık marifetiyle yapmışız. Sıfırlansın, eyvallah olsun. Böyle bir talebimiz mi var? İşçilerimiz için ne kadar olsa dahası olsun, dahası olsun isteriz. ‘ diye konuştu.

Aydemir Bingöllü şehit işçileri hatırlattı

Bir muhalefet milletvekilinin iş ve işçi güvenliği odağında kullandığı ifadeye değinen Milletvekili Aydemir, ‘ “Oluk oluk işçi kanı akıyor” gibi çok abartılı ifadeler burada dillendirildi. Evet, hiçbir işçi ölmesin, burnu dahi kanamasın istiyoruz. Onlar için, onların can güvenliği için ne yapılması gerekiyorsa yapılsın diye. Bakanlığımızdan bizim de böyle bir talebimiz var. Ancak keşke bunun ardından şunu da söyleseydiniz, o bizi mutlu ederdi, neydi o, yakın zamanda Bingöl’de 2 gariban, bir elektrik şirketinde çalışan 2 işçi terörist imansızlar tarafından katledildiler. Onların tek derdi evlerine ekmek götürebilmekti. Onu da ardından söylerseniz sözünüzün hükmü olur, sözünüze hikmet katmış olursunuz, orada yoksunuz. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir’den etnik ayırımcılığa tepki

Bir HDP Milletvekilinin Kürt illeri şeklindeki ifadesine tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘

Dolayısıyla bunu da burada özellikle size hatırlatıyorum, yapmamak lazım; Mütemadiyen Kürt İllerine vurgu yaparak Kürt düşmanlığı yapılması gibi. Hep söylüyoruz, Türkiye’nin tamamı etnik kimliği ne olursa olsun herkese aittir. Dolayısıyla, Kürt illeri derken, kürtü dar bir alana sıkıştırmak kürte düşmanlık yapmak gibi bir niyet var, diye altını çizerek söylüyoruz, bunları söylememek lazım.’ diye konuştu.

Aydemir muhalefetin çelişkilerine dikkat çekti

Sunumunda muhalefetin çocuk işçiliği ve Suriyeli göçmenlerle ilgili görüşlerine cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘Çocuk işçilerden, göçmenlerden bahsedildi. Bir CHP’li milletvekili Suriyeli işçiler için yürek sızlatan bir tarif yaptı. Biz de keşke onları istismar noktasında ‘kimse olmasın’ deriz zaten. Bakanlığımız da böyle yapıyor, Hükümetimizin de tavrı budur. Keşke, ‘Biz geldiğimizde sınır dışı edeceğiz, kaderlerine terk edeceğiz’ gibi bir yaklaşım da başkaları tarafından dillendirilmese. Öyle olursa çok daha insani olur, bizim medeniyetimizin kodlarına uygun olur., biz hep bu hal üzere devam ediyoruz.’ kaydını düştü.

Milletvekili Aydemir’den hakkı teslim çağrısı

Bugün gelinen noktanın ifade bulması ve tarif edilmesi için geçmişteki halin hatırlanması gerektiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: ‘Bizden önce, ara ara arkadaşlarım rahatsız oluyor ben önceki hali anlatırken, oysa ne yapacağım ben, bizi tarif edebilmek için öncesiyle kıyas yapacağım. Erzurum özelinde yaşanmış bir hadiseyi sık sık vurguladım. Bizim geçmiş yıllarda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanının aracını bir sendika başkanı gelip haczetmişti. Makam aracını haczetmişti. Bir şeyi yoktu çünkü belediyenin. Ne zaman? Bizden önceki zamanlarda yapılmıştı. Oysa şimdi elhamdüllilah, belediyelerde çok ferahfeza bir iklim var. Bir Milletvekili arkadaşımız ifade etti, işte Aydın Belediyesi 17 tır, içinde envai türden gıda malzemesi dağıtıyor. Nasıl dağıtıyor? Bizim verdiğimiz kaynaklarla dağıtıyor. Bu hale teşekkür etmek lazım. Yani hakkı teslim bağlamında bunu söylemezsem vicdansızlık olur, bunu söylemezsem nefsimize zulmetmiş olurum, vicdansızlığın en alasını yapmış olurum; doğruyu söyleyeceğiz, ondan sonra müzakerelere devam edeceğiz. ‘ dedi.

Bütçenin hayırlı ve uğurlu olması niyazı

Milletvekili Aydemir sunumunu, ‘Çok münevver, işini bilen bir Bakanımız var. Kendisini çok eski yıllardan beri tanıyorum , bulunduğu her yerde iz bırakmış bir isim, Bakanlık kadroları da öyle. Her birinin vatanseverlik kıvamı çok yüksek, mevzularına, sahalarına vukufiyetleri çok derin. Dolayısıyla da milletimize hizmette arkamızın geri çekmeyeceği bir hal var. Kendilerine başarı diliyorum. Bütçe de Allah’ın izniyle çok bereketli olacaktır. Hayır ve uğur getirmesini diliyorum.’ ifadeleriyle tamamladı.

