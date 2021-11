Milletvekili Aydemir sosyoekonomik gündemi değerlendirdi Kılıçdaroğlu’nun yazdığı mektuba tepki ‘Cenabı Hakkın adaleti şaşmıyor’ Şuşa şehitlerini rahmetle andı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin geliştiğini, kalkındığını; huzur ve refahın çok yüksek seviyelerde olduğunu; rakamların bunu teyit ettiğini belirtti.

Basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Büyükelçilere yazdığı şikayet mektubunu gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Manda ve himaye etrafında gezinenler ve şehit ailelerine galiz küfredenler bu milletin asla ve kata yanında yer bulamayacaklardır.’ dedi.

Aydemir ekonomiyi değerlendirdi

Ekonomi değerlendirmesinde, İhracatta 138 milyar dolar seviyesine gelindiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, "Yatırımda, ihracatta, istihdamda, üretimde, kalkınmış birçok ülkenin çok daha üstünde gayretlerimiz oldu. 2021, bu yönüyle çok üretken, verimli geçti. Hiç umulmadık, beklenmedik iktisadi gelişmeleri orta yere koyuyoruz. Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması bağımsız iktisadi kuruluşlarca da onaylanıyor." diye konuştu.

‘Türkiye kalkınıyor, Türkiye büyüyor’

Milletvekili Aydemir, ‘Vurgumuz hep şunaydı, Türkiye gelişiyor, Türkiye kalkınıyor, huzur ve refah çok yüksek seviyelerde. Rakamlar bunu teyid ediyor. Buna katkı sağlayan herkese minnettarlığımız var. Saygımız var. Hususen Sayın cumhurbaşkanımızın yüklediği kodların ne kadar değerli olduğunu hep beraber görüyoruz. Mobilyada, demirçelikte, gemi inşaatında, kimyada, halıda, otomotivde, beyaz eşyada, savunma sanayisi ürünlerinde, ekonominin ve hayatın hangi sahasına giderseniz gidin iktisadi kodlarla ilgili nereye varırsanız varın, mutlaka ya Avrupa’da birinciyiz, ya da dünyada ilk birkaç sıranın içerisindeyiz. Hakikaten hiç umulmadık, hiç beklenmedik iktisadi gelişmeleri ortaya koyuyoruz. Dünya da buna şapka çıkarıyor. İşte bize daha önce yatırım yapılamaz ya da yatırım yapılmada geri noktalarda not veren bir takım kredi derecelendirme kuruluşları bile bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin 2021 yılı için yüzde 9 oranında büyüyeceğini,, çok daha üstünde birtakım performanslar ortaya koyacağını söylüyorlar. Hakkı teslim ediyorlar. Dolayısıyla bizi teyid ediyorlar. Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması bağımsız iktisadi kuruluşlarca da onaylanıyor. İnşallah daha iyi noktalara gideceğiz.’ dedi.

Aydemir’den Kılıçdaroğlu’nun büyükelçilere yazdığı mektuba tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kanal İstanbul ile ilgili büyükelçilere yazdığı mektubu eleştiren Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti: "Ana muhalefet Genel Başkanı iklim bahanesiyle Kanal İstanbul'u şikayet ediyor. Bu manda ve himaye kabul etmektir. Projesi yok, üreteceği hiçbir şey yok; büyükelçilere Türkiye'yi şikayet ediyor. Ben, bu mektubu gördüğümde utandım, sıkıldım, yerin dibine girdim. Bu mektup, CHP'nin çok uzun yıllar utanacağı, sıkılacağı bir mektup olmuştur. 'Kanal İstanbul'a yatırımcı göndermeyin' diyor. Bu, CHP'nin utanacağı, leke olarak göreceği bir belgedir. Türkiye ekonomide zirvelere giderken, her alanında dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke iken ana muhalefetin yaptığına bakar mısınız? Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız gibi dünyaya rota çizen ve 10 edepsiz büyükelçiyi hizaya getiren bir lidere; öbür tarafta CHP Genel Başkanının yaptığına bakın, farkı görün. Bu lekeyi, CHP nasıl temizleyecek?" diye konuştu.

‘Ana muhalefetin yaptığına bakar mısınız?

Milletvekili Aydemir, ‘CHP’nin genel başkanı ülkemizi yabancı büyükelçilere şikayet ediyor. Ne kadar ayıp bir şey? Bu manda ve himaye kabul etmektir. Manda ve himayenin yanında durmaktır. Gazi Mustafa Kemal Aatürk’e reddiye yazmaktır. İklim bahanesiyle kanal İstanbul’u şikayet ediyor. Projesi yok, üretici hiçbir şeyi yok, ne yapıyor, büyükelçilere ülkeyi şikayet ediyor. Ben şahsen bu mektubu gördüğümde utandım, sıkıldım, yerin dibine girdim. Bu mektup CHP’nin çok uzun yıllar utanacağı sıkılacağı bir mektuptur. Her zaman CHP’nin önüne çıkarılacak bir vesikadır. ‘Amandır’ diyor, ‘kanal İstanbul a yatırımcı göndermeyin’ diyor. Hale bakar mısınız? Samimi söylüyorum ki ilk mektep tahsil etmiş bir çocuğun dahi yapmayacağı bir şeydir. CHP Genel Başkanı manda ve himaye kabul edilemez diye 23 temmuz 1919’da Erzurum kongresinde kayıt düşen Atatürk’e inat manda ve himaye kabul edilir diye 2021 yılında, yani bu tarihi kararın alındığı kongreden 102 sene sonra böyle bir belge ortaya koyuyor.. CHP’nin utanacağı, kızaracağı leke diye göreceği bir belgedir bu. Ben bir siyasetçi olarak, bu belgeden utandığımı, sıkıldığımı ifade ediyorum. Ben böyle isem CHP’lilerin halini düşünün. Milletimizin halini düşünün. Türkiye ekonomide zirvelere gidiyor, her alanda dünyanın gıpta ettiği bir ülkeyiz. Böyleyken ana muhalefetin yaptığına bakar mısınız? ‘ dedi.

‘Bu lekeyi CHP nasıl temizleyecek?’

Milletvekili Aydemir, ‘Bir tarafta sayın cumhurbaşkanımız gibi dünyaya rota çizen ve on edepsiz büyükelçiyi hizaya getiren bir lider. Öbür tarafta, CHP genel başkanının yaptığı. İki liderin farkı. Milli ve yerli olmakla, milli olmanın dışına düşmek nedir görün. Bu lekeyi CHP nasıl temizleyecek? CHP’nin tarihi için bu yeter bir lekedir. Ayıptır. HDP’nin güdümüne girdikleri için ne yapacaklarını şaşırıyor bunlar. Savrulmanın geldiği noktaya bakar mısınız? Bu belge CHP’nin aslında siyaset yapamayacağını, o sayfayı kapattığını gösteren bir belgedir. Bizim yerimize yabancılar siyaset yapsın diyor. Kanal İstanbul için engel olmaya, ancak ve ancak manda ve himayeyi kabul eder bir anlayış ortaya koyarak siyaset yapıyor. Yazıklar olsun.’ İfadelerine yer verdi.

CHP niçin sessiz?

CHP’nin Atatürk’e yapılan iftiralar karşısında sessiz kaldığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘HDP’li bir sözcü ne diyor, ‘Atatürk’ diyor, Anadolu’da katliam yapmıştır’, diyor. Bu CHP’lilerin alıp değerlendirmesi gereken bir iddiadır. Ben bunu külliyen reddediyorum. Bu bir iftiradır diyorum. Atatürk’e bir iftiradır, diyorum. Ama CHP’den tek bir laf çıkmadı bugüne kadar. Niye, HDP küser diye. Şimdi geldiğimiz nokta HDP’lilerle aynı yere düşen, aynı zeminde bulunduğunu göstermek için özel bir belge hazırlayıp sıkılmadan sosyal medyada da bunu yayımlayan bir halde. Bu millet tarafından nefretle karşılanır bir durumdur. Milletimiz bu hale, büyük tepki gösteriyor.’ vurgusunda bulundu.

‘Cenabı hakkın adaleti şaşmıyor

Basın toplantısında İYİ Parti Grup Başkanvekili Milletvekili Türkkan’ın Bingöl’de şehit yakınlarına yaptığı hakarete sert tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘HDP ile ittifak insanları nereye getiriyor bakın. Cenabı hakkın adaleti şaşmıyor. O şehitler var ya, o şehitler, onların ruhları muazzep olunca gazap okları yöneliyor ve neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Bakın Bingöl’de yaşanan hadise. Bir şehit kardeşine reva görülen muamele. Neyin karşılığı Cenabı Hakkın tokatıdır bu. Tokatı. Bundan ders çıkarmaları lazım hepsinin. Allah böyle rüsva eder insanı. Siz HDP ile işi tutarsanız cenabı hakkın tokadı böyle gelir. Siz orada o küfrü edersiniz bütün dünya şimdi bu rezaleti konuşur. Daha neler göreceğiz, daha neler yaşanacak. Bir tarafta manda ve himaye talep eden genel başkan, öbür tarafta bu vatan için can vermiş şehitler. Onlar kan akıttığı için biz buradayız. Onların aileleri bu vatanın gerçek sahipleri, asli sahipleri. Kimin ailesinden şehit varsa bu vatanın sahibidir. Onları başımızın üstünde tutacağız. Bırakın küfretmeyi, tam tersi bize sitem edecekler, istedikleri gibi davranacaklar, biz ona rağmen, onları başımızın üstünde tutacağız. Bu görevimizdir.’ Diye konuştu

Karabağ zaferi

Basın toplantısının son bölümünde, 8 Kasım Karabağ Zaferini kutlayarak, şehitlere rahmet niyazında bulunan Milletvekili Aydemir, ‘8 Kasım, Şuşa kültür başkentimizin Ermenistan işgalcilerinden kurtarıldığı gündür. Ve Azerbaycan 10 kasımda zafer günü olmasına rağmen sırf Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları saygı ve muhabbetten dolayı zafer gününü 8 kasım olarak ilan etmiştir. Canı yürekten kutluyoruz. Orada toprağa düşmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Oradaki gazilerimizin dünya durdukça isimleri yaşayacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev’i, onun şahsında tüm Azerbaycan güvenlik güçlerini ve oraya katkı sunan bizim güvenlik güçlerimizi, katkı sunmuş teknik personelimizi, İHA’lar ve SİHA’larla o zaferde paydaş olan herkesi yüreğimizde taşıdığımızı ifade ediyoruz. ‘ dedi.

İki devlet, tek millet vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘20 Ekim 2020’de Zengilan’ın ardından 8 kasım 2020’de Şuşa’nın işgalden kurtarılmasıyla tarihe geçen Karabağ zaferini, tek milletin mensubu olarak yürekten kutluyor, şehitlere rahmet niyaz ediyor, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Duruşunu Mete’den, Alparslanlardan; ilhamını Ahmet Yesevi’den, Celaleddini Rumiden, Yunus Emre’den; duasını Edebali’den Ertuğrul Gaziden; kararlılığını muazzez tarihinden; ruhunu Kuranı Azimüşşan’dan, vicdanını Hakkın emirlerinden besleyen Yüce Türk Milleti Karabağ Zaferiyle bir kez daha hiçbir güç karşısında asla eğilmediği ve eğilmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. ‘ paylaşımında bulundu.

CHP ve İYİ partiye tepki

Milletvekili Aydemir basın toplantısını, ‘Manda ve himaye etrafında gezinenler ve şehit ailelerine galiz küfredenler bu milletin asla ve kata yanında yer bulamayacaklardır. Bir tarafta zirvelere yürüten liderimiz, başta ABD olmak üzere 19 büyükelçiye tepki vererek, onlara hadlerini bildiren sayın Cumhurbaşkanımız, öbür tarafta büyükelçilerden vatanımıza müdahale etmelerini bekleyen bir anlayış. Bunu yaşatan ana muhalefete ve şehit ailesine galiz küfreden diğer muhalefete teneffür hislerimi ifade ediyorum millet adına. ‘ sözleriyle tamamladı.

