Erzurum’a 2 kupayla döndüler

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Erzurum Macera OffRoad kulübü Artvin’de düzenlenen Yusufeli OffRoad oyunlarından Erzurum'a 2 kupayla döndü.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yusufeli OffRoad oyunlarında Macera OffRoad Doğa Sporları ekibi Başkan Lokman Toptaş önderliğinde Artvin’de Erzurum'u temsil etti.

Kulüp Başkanı Lokman Toptaş ve pilot Adem Şentürk zorlu parkurlarda kıyasıya bir mücadele verdi. Ekip yaklaşık 20 şehirden 70 aracın katıldığı yarışmada 2 ödül alarak Erzurum'a döndü.

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