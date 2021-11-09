MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 10 Kasım mesajı

MHP Erzurum il Başkanı Naim Karataş 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Yayınladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz liderliğine işaret eden MHP Erzurum il Başkanı Naim Karataş “Milletimizi ortak bir yol etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla bu topraklar üzerindeki egemenliğimizi perçinlemiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ömrünü bu vatana adamış, hayatı boyunca milleti için çalışmış çok önemli bir komutan ve devlet adamı olarak bizlere örnek olmaya devam edecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlılığımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Milletimiz, şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı, sonsuza kadar korumaya kararlıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir.

Bu düşüncelerle, vefatının 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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