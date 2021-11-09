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Dualar "93 Harbi" kahramanları için edildi 93. Harbinin yıl dönümünde ecdada saygı töreni düzenlendi

İHA

Dualar "93 Harbi" kahramanları için edildi 93. Harbinin yıl dönümünde ecdada saygı töreni düzenlendi

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 18771878 OsmanlıRus Savaşında destan yazan kahramanlar için “Ecdada Saygı” töreni düzenlendi. Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.
OsmanlıRus Savaşının yaşandığı Aziziye Tabyalarında 144 yıl önce şehadete koşan kahramanların aziz hatıralarını yâd etmek üzere düzenlenen ve pandemi dolayısıyla vatandaşların katılamadığı anma töreninde Rektör Çomaklı’nın yanı sıra; Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler yer aldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Sultan II. Abdülhamid'in fermanının okunması, Kur'anı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Programın ardından protokol üyeleri Nene Hatun'un kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı da törenin ardından çeşitli eserler icra etti.
Rektör Çomaklı: “Geçmişimizi İyi Bilerek Geleceğimizi Başarılı Bir Şekilde İnşâ Edebiliriz”
"93 Harbi" olarak bilinen 187778 Osmanlı Rus Savaşında, Ayazpaşa Camii müezzini Abdullah Efendi'nin sabah namazı sonrası camii minaresine çıkıp okuduğu sela ve yaptığı çağrının ardından Erzurum halkının ellerindeki nacak, kazma ve küreklerle bir araya gelip Aziziye Tabyasına koşarak Ruslarla savaşan Türk askerine yaptığı yardım sayesinde düşmanın alt edildiğini vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kundaktaki bebeğini bırakıp, önce vatan diyen kahraman Nene Hatun’ların yazdığı destana şahitlik etmek ve yaşananları asla unutmamak adına bu tür etkinlikleri oldukça önemsediklerini belirtti.
Milli birlik ve bütünlüğü korumak adına da üniversite olarak benzeri programları sık sık düzenlediklerini aktaran Çomaklı, “Unutmamalıyız ki geçmişimizi iyi bilerek geleceğimizi başarılı bir şekilde inşâ edebiliriz. Aziziye Destanı da bizim için bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Kahramanlık destanı yazarak bugün özgür bir şekilde yaşamamıza vesile olan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, bin yıldır vatan topraklarının müdafaası için toprağa düşen şehitlerimize Yüce Mevlâ'dan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.
Program, protokol üyelerinin tabyalarda oluşturulan hatıra ormanına fidan dikmeleriyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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