Başkan Sekmen’in 10 Kasım mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Cumhuriyetimizin banisi, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde milletçe saygı ve özlemle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliği etrafında kenetlenen kahraman milletimiz, kendisine vurulmak istenilen esaret zincirlerini parçalamakla kalmamış, çağdaş bir devletin gereklerine de kavuşmuştur. Kahraman milletimizle birlikte yepyeni bir devlet kurarak bizlere bırakan Atatürk, fikirleri, başarıları, eserleri, ilkeleri, bütünleştirici yapısı ve bilimi rehber alan öngörüsü ile dünya liderleri arasında seçkin bir yer edinmiştir. Bir ülkenin onurunu, haysiyetini koruyarak nasıl bağımsız kalacağını, nasıl çağdaş bir cumhuriyet haline getirilebileceğini tarihe kaydettiren Atatürk, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de yol gösterici olmuştur. Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve ilkelerinden aldığı ilhamla ilerlemesini sürdürmekte, ülkesini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma azim ve kararlılığı ile geleceğe yürümektedir. Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine eriştirmek hepimizin ortak hedefidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde rahmet, minnet, saygı ve şükranla anıyorum. ”

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