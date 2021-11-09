Öz: 10 Kasım bir son değildir

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yayımladığı mesajda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyorum.” dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Mustafa Kemal Paşa’nın İstiklal mücadelesini başarıya ulaştırarak küllerinden yeni bir devlet kurduğunu belirterek, “Vefatının 83. yıldönümünde saygıyla anarken istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandıran büyük komutana bir kere daha minnetlerimizi sunuyorum.” diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker ve saygın bir lider olduğunun altını çizen AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “83 yıl önce hayata gözlerini yumarken geride küllerinden doğmuş bir devlet bırakan Gazi, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' veciz ifadesiyle bu anı hatırlatmıştı. Bugün gelinen noktada ilelebet yaşayacak olan devletimizin çağı yakalama yarışında başarıya ulaştığını ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğunu gururla görmekteyiz. Bu vesileyle bir kere daha vurgulamak isterim ki onun aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938; bizler için bir devrin bittiği bir tarih değil, sonsuza dek sürecek Cumhuriyet yolculuğumuzun yeni bir merhaleye geçtiği yepyeni bir tarihi başlangıçtır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Harbi şehit ve gazilerimizi rahmetle, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurreisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da erin bir saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

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