Rektör Çomaklı’dan 10 kasım mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kendine güvenen, fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak bize açtığı medeniyet yolunda özgür yaşamaya devam ettiğimiz güçlü ve ilerici Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 83. seneyi devriyesinde aynı hassasiyet ve minnettarlıkla anıyoruz.

Atatürk “Benim naçiz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyerek baki değerlerin fâni bedenlerden üstün olduğunu, binlerce şehit kanıyla, fedakârlık ve imanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya durdukça payidar kalacağını bize hatırlatmaktadır.

Fikirleri ve eserleri ile Türk Milletinin kalbinde yaşamaya devam eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

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