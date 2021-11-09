‘Bilinçli tüketici, girişimci üretici’ için düğmeye basıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Bilinçli tüketici, girişimci üretici’ için düğmeye basıldı

İHA

‘Bilinçli tüketici, girişimci üretici’ için düğmeye basıldı

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Kadın ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından ortaklaşa ‘Kadın Kooperatifleri İşbirliği Programı’ çerçevesinde “Girişimcilik Eğitimleri”nin ilki düzenlendi.
Üniversite, STK ve iş dünyasını bir araya getirerek üretimi teşvik, tüketiciyi bilinçlendirmek ve kadın kooperatiflerinde iş birliğini sağlamak amacıyla; Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Kadın ve ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Etüsem) ile ortak düzenlenen programın ilki gerçekleşti.
ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof.Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda gerçekleşen ‘Girişimcilik Eğitimleri’nin ilkin de Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mükerrem Kaya tarafından verildi.
Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Kadın Başkanı Zeynep Polat, öncelikli hedeflerinin kadın kooperatifleri ile iş birliği halinde onların nitelik ve nicelik bakımından verimliliğini ve üretim kapasitelerini arttırmak, yerel ve ulusal pazarda yer almalarını kolaylaştırmak ve tüketicileri bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Polat, ‘Kadın kooperatifleri ile İşbirliği Programı'nı özellikle kadın işletmecilerin dijital pazar desteği, inovatif eğitimler, mentörlük, pazar araştırması, eticaret sitesi ve sosyal etkinliklerle ortaklık kültürünü artırmalarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını bildirdi.
Gıda okuryazarlığı
STK temsilcileri ile kadın girişimler ve gıda mühendisliği bölümü öğrencilerinin yanı sıra; Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar’ın da katıldığı programda A.Ü Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mükerrem Kaya, ‘Gıda Okuryazarlığı’ ile ilgili bir sunum yaptı.
Prof. Dr. Kaya, ‘Gıda okuryazarlığı’nın; tüketicilerin güvenilir gıda bilinci içerisinde, sağlıklı beslenme ve günlük diyetlerini doğru planlayabilme amaçları doğrultusunda; gıda ve beslenme bilgilerinin yer aldığı etiket bilgilerini doğru okuyabilme, analiz edebilme, karşılaştırabilme; yeterli ve dengeli beslenme için değerlendirme ve doğru seçim yapabilme, bilinçli tüketim alışkanlığı kazanma ve tüm bunları davranış biçimi haline getirme yeteneğine sahip olması olarak ifade edildiğini söyledi.
Her bireyin sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için yeterli ve dengeli beslenmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, bunun da ancak gıdalar hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olunması ve bu bilgi ve becerileri davranışa dönüştürmesi ile mümkün olabileceğini vurguladı.
Prof. Dr. Kaya, “Gıda okuryazarlığının; vücudun enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde besin öğelerinin alımına yönelik olarak gıdaların planlanması, yönetimi, seçimi, hazırlanması ve tüketilmesi aşamaları için gerekli olan birbiriyle ilişkili bilgi, beceri ve davranışların bütünü olarak ifade edilmektedir. Sağlıklı ve güvenilir gıda teminidir” dedi.
“2 binden fazla katkı maddesi kullanılıyor”
Gıda tüketimindeki bilgi kirliliğine de işaret eden Prof. Dr. Kaya, tüketicilerin, tüketilen gıda hakkında daha fazla bilgi edinme eğilimi gerektiğinin altını çizerek, “Gıda işleme teknikleri, yeni ve daha hızlı gıda hazırlama yöntemleri; Sosyal gelişmeler ve buna bağlı olarak değişen tüketim alışkanlıkları. Birbiri ile çelişen beslenme önerileri. Geleneksel beslenme alışkanlıklarının kaybolması. Hazır yemek ve paket servisin yaygınlaşması. Günümüzde işlenmiş gıda ürünleri son derecede çeşitlendirilmiş ve üretimde kullanılan katkı maddelerinin sayısı da oldukça artmıştır. Öyle ki 2000’den fazla katkı maddesinin gıda sanayinde kullanımına değişik amaçlarla izin verilmiş ve kullanımı yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Toplumların teknolojiden uzak olduğu dönemlerde bile gıdaları uzun süre muhafaza etmek, tat ve görünümlerini daha çekici hale getirmek amacıyla bugünkü deyişi ile gıda katkı maddeleri kullanılmıştır. Gıda katkı maddelerinin, gıda sanayinde yaygın şekilde kullanılması gelişen teknoloji ile birlikte değişik üretim tekniklerinden ve buna bağlı olarak tüketici beğenisinin çeşitlilik kazanmasından doğmuştur. Bu yolla, gıda sanayinde verimliliğin artırılması ve kayıpların azaltılması, ürünlerde kalitenin yükseltilmesi ve standardizasyonu, raf ömrünün uzatılması, dağıtım kolaylığı ve değişik formüllü yeni gıdaların üretimi gibi uygulamalar gerçekleştirilebilmiştir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Çomaklı’dan 10 kasım mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’dan 10 kasım mesajı
Öz: 10 Kasım bir son değildir
YEREL HABERLER Öz: 10 Kasım bir son değildir
Depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz, anıldı
YEREL HABERLER Depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin ...
Başkan Sekmen’in 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’in 10 Kasım mesajı
Başkan Yaşar’dan 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan 10 Kasım mesajı
Aziziye destanının 144'üncü yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Aziziye destanının 144'üncü yıl dönümü törenle ...
Dualar "93 Harbi" kahramanları için edildi 93. Harbinin yıl dönümünde ecdada saygı töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Dualar "93 Harbi" kahramanları için edildi 93. ...
ETSO Başkanı Yücelik: “Atatürk, ömrünü milletine adamış büyük bir liderdir”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik: “Atatürk, ömrünü milletine ...
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 10 Kasım mesajı
Erzurum’a 2 kupayla döndüler
YEREL HABERLER Erzurum’a 2 kupayla döndüler
“Azim ve kararlılığınız karşılıksız kalmayacak”
YEREL HABERLER “Azim ve kararlılığınız karşılıksız kalmayacak”
Aziziye Destanı'nın 144’üncü yıl dönümünde şehitler tabyalarda anıldı
YEREL HABERLER Aziziye Destanı'nın 144’üncü yıl dönümünde şehitler ...
Milletvekili Aydemir sosyoekonomik gündemi değerlendirdi Kılıçdaroğlu’nun yazdığı mektuba tepki ‘Cenabı Hakkın adaleti şaşmıyor’ Şuşa şehitlerini rahmetle andı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir sosyoekonomik gündemi ...
Klasik araba tutkusu onu hiç ummadığı bir aracın sahibi yaptı Alparslan Türkeş’in 48 yaşındaki klasik arabasına gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Klasik araba tutkusu onu hiç ummadığı bir aracın ...
Vali Memiş: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde rahmet, dua, minnet ve şükranla anıyoruz”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete ...
Göçmenlerin trajedisini sanatsal çalışmayla anlattı
YEREL HABERLER Göçmenlerin trajedisini sanatsal çalışmayla anlattı
Erzurum’da 17 sektör ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Erzurum’da 17 sektör ihracat gerçekleştirdi
Harp Malulü Gaziler-Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu
YEREL HABERLER Harp Malulü Gaziler-Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, ...
Taşkesenligil personelle vedalaştı
YEREL HABERLER Taşkesenligil personelle vedalaştı
Öztürk görevine başladı
YEREL HABERLER Öztürk görevine başladı
Milletvekili Aydemir’den hak vurgusu ‘İşçi kardeşlerimiz için hep en iyisini istiyoruz’ Muhalefetin çelişkilerine dikkat çekti Şehit işçileri gündeme taşıdı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den hak vurgusu ‘İşçi ...
Beşeri ve sosyal bilimler kongresi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
YEREL HABERLER Beşeri ve sosyal bilimler kongresi Atatürk ...
Jandarma ekipleri yol kontrollerine devem ediyor
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri yol kontrollerine devem ediyor
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Mobbing
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Mobbing

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.