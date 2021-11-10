Erzurum’da 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yıl dönümünde Erzurum’da düzenlenen törenle anıldı.

Havuzbaşı kent meydanında düzenlenen törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, öğrenciler ve askeri erkan katıldı.

Atatürk Anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saat 09.05’te ise iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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