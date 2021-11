Aydemir: ‘Ecdada saygı, şühedaya vefa şiarımızdır’ Milletvekili Aydemir: ‘Hakka tapan bir milletin evlatlarıyız’ Şehitlerimiz ufuk önderlerimizdir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83’üncü yıldönümünde rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz. ‘ dedi.

Devlet ebed müddet kararlılığı

Milletvekili Aydemir, ‘Milli ve manevi temellerimiz üzerinde; asırlarca kıyamını bozmamış Büyük Türk Milletinin payidar kalması yol ve uğrunda ufuk çizen ecdadımıza minnet ve vefa; tarihimizi destanlarla bezeyen İla’yı kelimetullah ilhamına sadakat; devleti ebed müddet kararlılığımızda sabit kadem olmak şiarımızdır. ‘ kaydını düştü.

Aydemir’den kardeşlik mesajı

Mesajında, ‘Birlik, beraberlik ve dirliğimizin ilelebet devamı niyet ve ekseninde asırlar boyu sürdürdüğümüz adalet, insanlık ve hoşgörü sefer ve seferberliği ile beraberinde kaydedilen zaferler kardeşliğimizin eseridir. ‘ ifadesine yer veren Milletvekili Aydemir, ‘ Bu aziz değer ve ahit yüce milletimizin istiklal ve istikbalinin de teminatı olmaya devam edecek, onu bozmaya yeltenenler her daim zail olacaklardır.’ vurgusunu paylaştı.

‘Millet olmanın yolu değerlere bağlılıktır’

Milletvekili Aydemir, ‘Yeryüzünün vicdan, haysiyet ve fazilette öncüsü; merhamet, şefkat ve adalette yol göstericisi Yüce Türk Milleti ecdadına ve onların yürek ve dimağlarına hakim milli ve manevi değerlere bağlılıktan asla ayrılmayacak; kendini tarif eden liderleri ve medeniyetine ebediyen sahip çıkacaktır. Millet olmanın, hem de büyük bir millet olarak kalmanın yegane yolu budur.’ dedi.

Çanakkale ve Aziziye ruhu

Milletvekili Aydemir, ‘Tarihini mukaddesatından aldığı feyz ve sebatla dirayet kaydında yazan; Hak dışında hiçbir gücün önünde eğilmeyen ve yalnız Hakka tapan Büyük Milletimiz, Çanakkale, Aziziye ruhunu koruyarak kendini asırların idrakine söyletmeyi sürdürecektir. Unutulmaması gereken gerçek, Türk Milletinin nizamı alem öncüsü oluşudur.’ mesajını verdi.

‘Şehitlere saygı gazilere minnet

Milletvekili Aydemir, ‘Kanımız aksa da zafer İslam’ın’ hakikatine teslim olarak, ezan, bayrak, vatan ve millet mukaddesleri için canlarını adayan şehit ve gazilerimiz ufuk rehberlerimizdir. Onların uğruna nefislerinden geçtiği değerleri korumak milli namusumuz, manevi hasletimizdir. Değerlerimize uzanan her el kırılmaya, her dil susturulmaya mahkumdur.’ dedi.

