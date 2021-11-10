BB Erzurumspor milli arada günü çift antrenmanla geçiriyor

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BB Erzurumspor, milli maç arasında hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürüyor.

Kulüp Tesisleri’nde Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde taktik ağırlıklı hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlılar 13 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Ardından BB Erzurumspor, 21 Kasım Cumartesi günü kendi evinde konuk edeceği Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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