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Bölge Müdürü Ayatay’dan, Tuğgeneral Çimen'e hayırlı olsun ziyareti

İHA

Bölge Müdürü Ayatay’dan, Tuğgeneral Çimen'e hayırlı olsun ziyareti

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı görevinden Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Mehmet Çimen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Tuğgeneral Çimen, nazik ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek Bölge Müdürü Ayatay’a teşekkür etti.
Tuğgeneral Çimen’e yeni görevinde başarılar dileyen Erzurum Orman Bölge Müdürü Ayatay ise kurumlar arası iletişimin öneminden bahsederek şehre en iyi hizmetin iş birliği ve yardımlaşmayla verilebileceğini söyledi.

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