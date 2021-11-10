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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kudaka yönetim kurulu Erzurum’da toplandı

İHA

Kudaka yönetim kurulu Erzurum’da toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 138. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum’da gerçekleştirildi.
KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin yapılan bilgilendirme sunumunun ardından gerçekleştirilen toplantıda; “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı2” kapsamında yapılan mali ve teknik değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan projeler onaylandı.
2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında sunulan projelerin görüşülmesi sonucunda bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan beş projenin desteklenmesi kararlaştırıldı.
Toplantı sonunda bir yıldır Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Erzurum Valisi Okay Memiş, görevi Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’e devretti. 2022 yılı Kasım ayına kadar yönetim kuruluna başkanlık yapacak olan Vali Epcim, bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı Erzurum Valisi Okay Memiş’e teşekkür etti. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

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