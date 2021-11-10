Erzurum'a şehit ateşi düştü

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Balıkesir’in Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün şehadet haberi Erzurum'daki ailesine verildi.



Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine içinde silahlı şüphelilerin bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe aldı. Havran'a kadar süren kovalamacada silahlı çatışma çıktı. Olayda polis memuru Abdulkadir Güngör (30) yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Edremit Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehit polis memurunun Erzurum'daki ailesine acı haber verildi.

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