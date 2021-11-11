Doğu'da kar ve soğuk etkili olmaya başladı



Oktay POLATRamazan DEMİRVolkan KARABAĞ/ERZURUM, AĞRI, KARS, (DHA)-DOĞU Anadolu'da dün gece kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, Palandöken Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kırsal kesimde etkili olan kar yağışı nedeniyle besici ve çobanlar köylerine dönüş yolculuğuna başladı. Kars'ta ise sürücüler, soğuğa karşı araçlarını battaniye ve branda sararak korumaya çalıştı.

Meteoroloji´nin soğuk hava ve kar uyarısı yaptığı Doğu Anadolu'nun kuzeyinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Erzurum'da gece geç saatlerde kar yağışı başladı. Kent merkezinde az miktarda yağan kar, yüksek kesimleri ise beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Palandöken'de buzlanmaya karşı Büyükşehir Belediyesi´ne ait iş makineleri yolda tuzlama çalışması yaptı. Araçlarını temizleyen vatandaşlar, kış mevsiminin başladığını, tedbirlerini aldıklarını söyledi. Taksici Erhan Durak, "Kış başlıyor. Biz araçlarımızda gereken hazırlığı yaptık. Kışlık lastikleri taktırdık ve gerekli bakımları yaptırdık. Allah hayırlı bir kış nasip etsin" dedi.

YAYLALARDA KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETRE

Ağrı'nın kırsal kesimlerinde de kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti. Yaylalarda kar yağışına yakalanan besici ve çobanlar, dönüş yolculuğuna başladı. Diyadin ilçesine bağlı Hacihalit köyü Yeniköy mezrasında besicilik yapan Hakan Atlı, yağış öncesi herkesin ilçe merkezine dönüş yaptığını, en son kendisinin kaldığını söyledi. Atlı, "Çok eski zamanlardan beridir ailemle birlikte besicilik yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kar yağışına kadar burada bekleyip hayvanlarımıza baktık. Bugün de sabah kar yağışı ile uyandık. Kar kalınlığı 5 santimetre kadar var. Yağış hala devam ediyor. Artık hayvanlar otlayamaz. Biz de hayvanlarımızı alıp ilçe merkezine götürmek için yola çıkacağız" diye konuştu.

KARS'TA ARAÇLARA BATTANİYELİ VE BRANDALI KORUMA

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü Kars'ta kapalı otoparkı olmayan bazı sürücüler, don ve buzlanmaya karşı araçlarını battaniye ve brandayla kapattı. Aracının camını ve motor kısmını battaniye ile kapatan Önder Erboy, "Hava sıcaklığı eksiye düştü, mecbur kaldık. Elimizden geldiği kadar aracımızı korumaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-11-11 10:07:09



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