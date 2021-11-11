Oltu’da 6 bin fidan toprakla buluştu

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Oltu'da 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.

‘'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes!’’ sloganıyla, 11 Kasım 2021 saat 11.11’de Fidan Dikim Seferberliği projesi kapsamında ilçe genelinde Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mükail Sarıkaya, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak,Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu,Oltu İlçe Jandarma Bölük Komutanı Ethem Gökbuğa, Oltu Orman İşletme Müdürü Ömer Adak,Oltu MHP ilçe Başkanı Mehmet Coşkun Okullardan öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikme etkinliği yapıldı.

‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’’ sloganıyla çevremizin güzelleştirilmesi, mevcut yeşil alanların korunması, yeni nesil alanlar ile zenginleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya Oltu’nun vericiler mevkisinde 6 bin fidan toprakla buluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.