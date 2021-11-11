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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GSİM geleceğe nefes oldu

İHA

GSİM geleceğe nefes oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncülüğünde başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında 81 ilde aynı anda hayatiyete geçirilen etkinlikte ‘11 Kasımda 11 milyon fidan’ sloganıyla Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ‘11 Kasımda 11 Milyon Fidan Kampanyası’ kapsamında fidan dikimi töreni gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncülüğünde başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında başlatılan ve Türkiye’de aynı anda 81 ilde gerçekleştirilen fidan dikim töreni Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde de yapıldı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan ve Gençlik Merkezleri Müdürlüklerinin organize ettiği ağaç dikme töreni büyük ilgi gördü.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi Futbol Sahalarının çevresinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
GSİM İl Müdürü Birdal Öztürk, Kurum Personeli, gençlik liderleri ve gönüllü gençler ve antrenörlerin katılımı ile yapılan ağaç dikimini eğlenceli bir şekilde gerçekleşti.
Halaylar eşliğinde yapılan ağaç dikiminde, toprakla buluşan fidanlara ilk can suyu verildi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan proje ile bugün Türkiye geleceğe nefes veriyor. Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmak hepimizin asli görevidir. Yeşil bir Türkiye yeşil bir Erzurum için bugün ağaç dikiyoruz” dedi.
Soğuk havaya rağmen, ağaç dikimine hız kesmeden devam eden gençlik liderleri, gönüllü gençler ve antrenörler zaman zaman müzik eşliğinde halay çekerek etkinliği eğlenceli bir görünüme kavuşturdular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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