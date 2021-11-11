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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETSO ve BTSO kardeş oda oldu

İHA

ETSO ve BTSO kardeş oda oldu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), her iki Oda’nın yönetim kurulu başkanları tarafından imzalanan protokolle kardeş oda oldu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 1112 Kasım tarihleri arasında düzenlediği iş gezisi programı kapsamında yaklaşık 50 kişilik bir heyet dün akşam saatlerinde havayoluyla Erzurum’a geldi. Program kapsamında Erzurum’da çeşitli ziyaretlerde bulunacak heyette; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa TSO Yönetim Kurulu üyeleri ve aralarında Erzurumluların da bulunduğu Bursa TSO üyesi iş insanları yer aldı.
Konuk heyete ETSO tarafından akşam yemeği verildi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’in ev sahipliği yaptığı yemekte misafirlere Erzurum’un coğrafi tescilli lezzeti cağ kebabı ve kadayıf dolması ikram edildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin de iştirak ettiği yemekte ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik bir konuşma yaptı.
Başkan Yücelik’ten Bursalı yatırımcılara çağrı
Bursa heyetini Erzurum’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yücelik, iki şehrin iş insanlarının birlikte iş yapmasına zemin hazırlayacak benzer organizasyonların önemine dikkat çekerek Bursalı iş insanlarını Erzurum’da yatırım yapmaya çağırdı. Konuşmasında, Bursa’da tekstil sektörünün çok güçlü olduğunu ifade eden Yücelik, bu anlamda özellikle 6. Bölge teşviklerinin sunulduğu Erzurum 2. OSB’nin yatırımcılar için çok iyi adres olduğunu vurguladı.
Yemekte, Bursa TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaptıkları konuşmalarda, düzenlenen iş gezisinin iki şehrin iş dünyası arasındaki ilişkileri geliştireceğini ve işbirliğini artıracağına inandıklarını belirttiler. Samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte iki Odanın üyeleri karşılıklı görüşmelerde bulundular.
ETSO ve BTSO kardeş oda oldu
Bursa heyeti Erzurum programın ilk günü, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzurum Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Heyetin ETSO’yu ziyaretinde iki Oda arasında Kardeş Oda protokolü imzalandı. ETSO’ya gelen misafirlerini Meclis Toplantı Salonu’nda ağırlayan Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, burada yaptığı konuşmada Bursalı yatırımcıları Erzurum’a davetini yineledi. Bursa’nın tekstildeki bilgi ve tecrübesinden Erzurum’un da faydalanmasını ve sektördeki yatırımcıları 2. OSB’de görmek istediklerini kaydeden Yücelik, Erzurum’un tarım ve hayvancılık, hizmet, eğitim, sağlık ve turizm sektörlerinde de ciddi potansiyele sahip bir şehir olduğunu hatırlattı. Tekstil sektöründe Erzurum’da işgücü potansiyeli olduğunu söyleyen Başkan Yücelik, bu alanda yapılacak yatırımlarda eleman sıkıntısı yaşamayacağını belirtti.
Erzurum’un Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kadim bir şehir olduğunu ve bununla gurur duyduklarını ifade eden Başkan Yücelik, “Şehrimizi seviyoruz ve burada yaşamaktan mutluyuz. Belki bugüne kadar ekonomik anlamda istediğimiz seviyeye ya da arzu ettiğimiz hedeflere ulaşamadık. Ancak bunu hep birlikte çalışıp, üreterek başaracağımıza inanıyoruz. İnşallah bu ziyaretler ve işbirliklerimiz kısa sürede meyvesinin verir ve Bursa’nın değerli yatırımcılarını şehrimizde görürüz” diye konuştu.
Toplantıda daha sonra konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, Erzurum’da olmaktan ve kendilerine gösterilen yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasında, karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yapan BTSO Başkanı Burkay şunları söyledi; “İnsan bilmediğinden ürker. Bu ziyaretlerimiz sayesinde arkadaşlarımız buraları yakından tanıyınca, şehrin kendi sektöründeki potansiyelini tahlil edince belki bir süre sonra ekibiyle gelip burada iş yapmanın yollarını arayacak. Bu konuda yatırım yapmaya niyet eden iş insanlarımıza hem BTSO olarak bizler hem ETSO gereken her türlü desteği sağlamaya hazır. Böylelikle imzalayacağımız kardeş oda protokolünün de bir formaliteden öteye geçmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum.”
Toplantıda daha sonra ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ve BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da kısa birer konuşma yaptılar. Ardından, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuştu. Sekmen ve Aktaş da konuşmalarında iki şehir arasındaki ekonomik anlamda ilişkilerin güçlenmesi, işbirliklerinin artması için imkanlarını seferber edeceklerine dair söz verdiler.
Konuşmalardan sonra ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay iki odayı kardeş oda yapan protokole imza attılar. Protokole ayrıca, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ve BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da imza koydu.
Toplantını sonunda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Başkan Yücelik’e çini bir vazo ve ipekten dokunmuş bir tablo hediye etti. Başkan Yücelik de BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ziyaretin anısına üzerine Çifte Minareli Medrese’nin siluetinin işlendiği kristal bir plaket ve gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti.
Ziyaretin ardından ETB’ye geçen Bursa heyeti, Erzurum’un tarihi ve turistik mekanlarından Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Aziziye Tabyası, Abdurrahman Gazi Türbesi, Erzurum Kongre ve Milli Mücadele Müzesi ile Tortum Şelalesi’ni de gezecek.

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