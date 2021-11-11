Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis için Balıkesir'de tören (2)

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ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ ERZURUM'DA

Balıkesir'in Havran ilçesinde uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) cenazesi, askeri uçakla memleketi Erzurum'a getirildi. Şehidin cenazesi, askeri havalimanında Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, polis memurları ve Güngör ailesi tarafından karşılandı. Güngör'ün cenazesi, askeri uçaktan alınıp, tören alanına getirildi ve öz geçmişi okundu. Erzurum'a kızı Almila (3) ile birlikte gelen, şehidin eşi Merve Güngör, tören boyunca ayakta güçlükle durabildi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın duasının ardından şehit polis Abdulkadir Güngör'ün cenazesi, Mareşal Çakmak Hastanesi morguna götürüldü. Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-11-11 15:17:18



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