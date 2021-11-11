Temizlikçisi ve kalorifercisi olmayan okula görevli atandı

Hizmetli ve kalorifercinin olmadığı Erzurum’un Aziziye ilçesinde bulunan okula görevli atandı.

Konu ile ilgili Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“llıca Toprakkale Ziyaettin Özatalay Ortaokulumuz Erzurum’a 90 km uzaklıktadır. Bakanlığımızın Toplum Yararına Programı kapsamında okulumuza personel görevlendirilmiş ancak görevlendirilen personelleri işe başlayıp kısa süre çalışıp ayrılmışlardır. 10.11.2021 itibariyle bir personel görevlendirilerek meydana gelen aksaklıklar giderilmiştir. Okulumuzda 11.11.2021 itibariyle herhangi bir sorun bulunmamaktadır.”

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