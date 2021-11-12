Aydemir çevre ve şehircilikte AK yaklaşımı paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir çevre ve şehircilikte AK yaklaşımı paylaştı

İHA

Aydemir çevre ve şehircilikte AK yaklaşımı paylaştı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2022 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde AK Parti’nin çevre politikalarını paylaştı, Bakanlık eserlerini ortaya koyarak çevre duyarlılığını vurguladı.
Ak partiyle gelen çevreci anlayış
Çevreci anlayışın Türkiye’de AK Parti ile ile mütebariz hale geldiğine işaret olsun diye, poşetlerin ücretlendirilme sürecini hatırlatan Milletvekili Aydemir, “Yerel seçimlerin hemen öncesinde bu kararı hayata geçirmek çevreyi ne derece önemsediğimize en önemli delildir.” notunu düştü.
‘Çevre, ortak dikkat alanımız’
Komisyondaki değerlendirmesinde bakanlığın ve üstlendiği görevin hayati önem taşıdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bırakın insanı, bırakın hayvanı bütün mahlukatı ilgilendiriyor, canlı cansız. Öyleyse, hepimizin ortak, dikkat ve dikkat yöneltmemiz gereken bir zemin. Bu noktada gayret sarf eden ve bakanlığın ifade ettiği manayı eserler ve örnek çabayla ortaya koyan bir kadroya sahibiz. ‘ dedi.
Bakanlığın çalışmaları ve takdirler
Milletvekili Aydemir, ‘Bakın ben bir gözlemimi anlatayım; Uzun yıllardır siyasetin içerisindeyim, samimi söylüyorum ki oy verirken insanlar eğer bir yere tarafgir pozisyon almışsa muhatabına karşı taraf gibiyse, ötekiyse, ona çok fazla methiye yahut da hak teslimi yapmazlar. Emin olun seçmen noktasında da çok sayıda CHP seçmeni biliyorum ben ki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkürleri var, şükranları var. O karda, kışta, yağmurda, depremde, selde hep Sayın Bakan ve ekibini görüyorlar ve orada yüreklerinde bir ferahlık hissediyorlar. Burada konuşanlar hak teslimi yapmasalar da acaba kayda geçersek bir sıkıntı mı olur? düşüncesi içinde olsalar da, ben biliyorum ki onlarda Sayın Bakan ve ekibiyle ilgili çok müspet kayıtlar düşüyorlar. ‘ diye konuştu.
Türk islam medeniyeti ve taat kavramı
Türk islam Medeniyeti çevre üslubunu taat kavramı üzerinden izah eden Milletvekili Aydemir, ‘Biz dua ederken hep büyüklerimizden şöyle duymuşuzdur; ‘Allah’ım ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul eyle’. Taat nedir? Taat; insanı, çevreyi rahatlatacak herhangi bir eylemin adıdır. Orta yerden rahatsızlık veren bir şeyi kaldırdığınız da çevreden taatte bulunmuş olursunuz. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz bunu öngörüyor. Böyle olduğu zaman zaten bu medeniyet kökünden çevreci bir medeniyet; hep beraber hepimiz için söylüyorum ben, ayrısı, gayrısı yok. Böyle bakınca Bakanlığımız da, kadrosu da gittikleri yerlere çok özel enerji enjekte ediyorlar. ‘ dedi.
Ak Parti ve çevre hassasiyeti
AK Parti dönemi ile birlikte çevre hassasiyetinde zirveye erişildiğini aktaran Milletvekili Aydemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibinin Anadolu coğrafyasını korumak, doğasını diri ve otantik tutmak adına mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını kaydetti. Bakanlığın Ankara’da ve Başkent taşrasında Erzurum’da dahil olmak üzere illerdeki bazı toplantılarına katıldığını belirten Milletvekili Aydemir, kentsel dönüşüm, millet bahçeleri kaydında bakanlığın eserlerine telmihte bulunarak muhalefete hak teslimi çağrısında bulundu.
Biz hiçbir zaman pragmatist olmadık’
‘Biz meselelere hiç faydacı yaklaşmadık. Hele Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Bakın bir örnek, şu poşet mevzuuna yönelelim. Poşeti paralı yaptığımızdane zaman yaptık biz, seçimden hemen önceydi değil mi? Yerel seçimlerden hemen önceydi, İnsanlar hep şöyle dediler, ‘Arkadaş böyle şey olur mu ya, oylara tesir eder bu.’ Hiç öyle düşünmedik. Biz Allah’ın rızasına yönelen bir ekibiz. Çevreyi düzgün tutma adına yapılması gereken neyse onun kararını aldık, hayata geçirdik. Böyle baktığınız zaman da bereket geliyor, gelecek inşallah. ‘ dedi.
Katılımcı demokrasi
AK Parti’nin Katılımcı demokrasiyi içselleştirdiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, AK Partinin istişareye önem ve öncelik verdiğini, toplumun tüm kesimiyle görüş alışverişinde bulunarak tespitleri kaydettiklerini, sivil toplum inisiyatifini güçlendirdiklerini belirterek, ‘Biz istişare ederiz, ezbere iş yapmayız. ‘ diye konuştu.
Aydemir’den Erzurum örneği
Bakanlığın kentsel dönüşüm kaydında tarihi yatırımlar gerçekleştirdiği, illerden ilçelere, mahallelerden köylere tüm yaşam alanlarında geçmiş ile bugünü buluşturan bir kentsel anlayışın ortaya konulduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, Erzurum’da da bunu gördüklerini, Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin kentsel dönüşüm odağında özel bir mesai harcadıklarını kaydetti.
Erzurum’da Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri kaydında kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Milletvekili Aydemir, Bakanlıktan Erzurum’a yönelik bir talepte bulunarak, özellikle Palandöken ve Aziziye İlçelerindeki çalışmaların daha yoğunluklu olarak yürütülmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü
YEREL HABERLER Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü
Bursa’dan gelen iş adamı heyeti ETB’de Bursa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: “ETB’nin başarılı projesine 50 adet soğuk süt tankı hediye etti”
YEREL HABERLER Bursa’dan gelen iş adamı heyeti ETB’de Bursa Bursa ...
Temizlikçisi ve kalorifercisi olmayan okula görevli atandı
YEREL HABERLER Temizlikçisi ve kalorifercisi olmayan okula görevli ...
Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis için Balıkesir'de tören (3)
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis ...
Uluslararası 3. EBAT kongresi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
YEREL HABERLER Uluslararası 3. EBAT kongresi Atatürk Üniversitesi ev ...
Curling Federasyonu’ndan Öztürk’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Curling Federasyonu’ndan Öztürk’e hayırlı olsun ...
Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör’ü son yolculuğuna binler uğurladı
YEREL HABERLER Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör’ü son ...
Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis için Balıkesir'de tören (2)
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis ...
Kar altında binlerce fidanı toprakla buluşturdular
YEREL HABERLER Kar altında binlerce fidanı toprakla buluşturdular
Aydemir: ‘Bizim lügatimizde ayrı, gayrı yok’ ‘Dünyaya rota çizen bir liderimiz var’ AK Parti sosyal yatırımlarını paylaştı
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Bizim lügatimizde ayrı, gayrı yok’ ‘Dünyaya ...
KUDAKA’dan Pasinler Belediyesine bungalov desteği
YEREL HABERLER KUDAKA’dan Pasinler Belediyesine bungalov desteği
ETSO ve BTSO kardeş oda oldu
YEREL HABERLER ETSO ve BTSO kardeş oda oldu
Kartopu oynayıp, fidan diktiler
YEREL HABERLER Kartopu oynayıp, fidan diktiler
Erkan Sözeri: “Spor camiasının Halis Özkahya gibi hakemlere ihtiyacı var” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Lig sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyoruz” BB Erzurumspor futbolcusu Eren Tozlu: “Boluspor galibiyetiyle çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” BB Erzurumspor futbolcusu Özgür Sert: “Yıllarca Erzurumspor formasını terletmek istiyorum”
YEREL HABERLER Erkan Sözeri: “Spor camiasının Halis Özkahya gibi ...
GSİM geleceğe nefes oldu
YEREL HABERLER GSİM geleceğe nefes oldu
Amsterdam'da yapılan mide küçültme ameliyatlarını matematiksel modellerle inceliyor
YEREL HABERLER Amsterdam'da yapılan mide küçültme ameliyatlarını ...
Oltu’da 6 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Oltu’da 6 bin fidan toprakla buluştu
Özel günlerde alışveriş tuzaklarına dikkat!
YEREL HABERLER Özel günlerde alışveriş tuzaklarına dikkat!
Erzurum’da hava sıcaklığı eksilere düştü, yüksek kesimler karla kaplandı
YEREL HABERLER Erzurum’da hava sıcaklığı eksilere düştü, yüksek ...
Doğu'da kar ve soğuk etkili olmaya başladı
YEREL HABERLER Doğu'da kar ve soğuk etkili olmaya başladı
Sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı-2 sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı ...
Aydemir: ‘Tarihimiz ve Şehitlerimizle müftehiriz’ Milletvekili Aydemir Aziziye Ruhunu gündeme taşıdı ‘Şehitlerimiz ruh ordusu olarak hep bizimledir’ CHP bütünüyle HDP’in güdümüne girmiştir
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Tarihimiz ve Şehitlerimizle ...
KUDAKA Fizibilite desteği programı sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER KUDAKA Fizibilite desteği programı sonuçları ...
Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı Erzurumlu polis çatışmada şehit düştü
YEREL HABERLER Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.