TFF ve hakem yöneticilerinden Öztürk’e ziyaret

TFF Bölge Müdürü Metin Codur, Erzurum’daki hakem yöneticileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’e ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundular.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Birlal Öztürk’ü ziyaret eden TFF Erzurum Bölge Müdürü Metin Codur ile hakem yöneticileri Öztürk’e ‘Hayırlı olsun’ dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette TFF Bölge Müdürü Metin Codur, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Fencioğlu, İl Hakem Kurulu Başkanı Cihat Çelikdağ, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Erzurum Şube Başkanı Hakan Eygü ile Başkan Vekili Ömer Lütfü Aydın da yer aldı.

Futbolun taban birliklerinden TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü ile hakem yöneticilerine ‘Hayırlı olsun’ ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Erzurum GSİM Müdürü Birdal Öztürk, “İnşallah hep birlikte güzel projelere imza atacağız” dedi.

TFF Bölge Müdürü Metin Codur ise Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile her zaman koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “TFF’nin ilimize verdiği organizasyonları, kursları ve futbol köylerini Büyükşehir Belediyemiz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde gayet başarılı bir şekilde yaptık. Bundan sonra da daha önemli organizasyonları İnşallah hep birlikte yapacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.