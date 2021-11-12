Jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

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İçişleri Bakanlığı"nın 'Bi Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında Oltu Jandarma Trafik ve Asayiş ekiplerince emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Tuzla mahallesinde bulunan kontrol noktasında Türkiye geneli uygulanmakta olan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında denetim yapılarak sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kontroller sırasına evrak eksikliği olanlara cezai işlem yapılırken sürücülerin uyması gereken kurallar hatırlatılarak bilgilendirme yapıldı.

Sürücüler jandarmanın uygulamasından son derece memnun olduklarını ifade ederek ekiplere teşekkür ettiler.

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