Aydemir çevrecilikte Erzurum’u örnek gösterdi CHP ve İYİ Parti’ye tepki Şehit Güngör ve Safitürk’e Vefa

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında siyasi gündemi değerlendirdi, Kılıçdaroğlu’nun Büyükelçilere yazdığı mektup ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Büyükelçilere verdiği kahvaltıyı gündeme taşıdı.

Aydemir Erzurum’u gündeme taşıdı

Basın toplantısında Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı kaydında Erzurum’da gerçekleştirilen hizmetleri paylaşan Milletvekili Aydemir, Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Tortum, İspir başta olarak inşa edilen Erzurum Millet Bahçelerini örnek olarak gösterdi, Milletvekilleri ve gazetecileri Erzurum’a davet etti.

Şehit Güngör ve Safitürk’e vefa

Görev şehidi Abdulkadir Güngör ve 2016 yılında Mardin’de şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ü rahmet niyazıyla yad eden Milletvekili Aydemir, ‘Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Onlara minnettarız. ‘ dedi.

Aydemir’den siyaset dili uyarısı

Sunumuna siyaset dilinin önemine değinerek başlayan Milletvekili Aydemir, ‘Siyasetin seviyesini korumak lazım. Siyasetin dilini mutlaka ama mutlaka muhafaza etmek lazım. Konuştuklarımıza, hareket tarzımıza hepimizin çok daha dikkat üzere davranıp ona göre hayata geçirmemiz lazım. Bunun bir sonucunu yaşıyoruz. Bingöl’de yaşanan hadiseyi kaç gündür konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bir siyasetçi üzerinden siyaset kurumu yıpranıyor haliyle. İlkeli olmak lazım. Siyaseti ne için yapıyor isek kendimizi tarif ettiğimiz, konuşlandırdığımız, konumlandırdığımız yere göre politikalarımızı da geliştirmemiz lazım. Ona göre duruş sergilemek lazım. ‘ kaydını düştü.

‘CHP tarihine kara bir leke düşürmüştür’

Milletvekili Aydemir, "Mazlum Kobani" kod adlı terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in, verdiği bir demeçte, CHP'nin, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu vermesini, kendileri açısından umut verici olarak nitelendirdiğini söyledi. Milletvekili İ Aydemir, "Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani ile aynı safta bulunan CHP, tarihine kara bir leke yazdırmıştır." dedi.

Millete bunun hesabını nasıl verecekler?

CHP'nin, Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" demesinin, en çok bölücüleri, vatan hainlerini ve insanlık düşmanlarını mutlu ettiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, "Mazlum Kobani, terörist başı, bebek katili Abdullah Öcalan'ın Suriye'deki eş değeridir, Türkiye düşmanıdır. CHP onu mutlu etmişse bu, CHP'nin tarihine kara bir leke olarak geçecek. CHP millete hiçbir şekilde bunun hesabını veremez. ‘ diye konuştu.

‘Otursunlar dertlerine yansınlar’

CHP'nin, Atatürk'ün bütün politikalarıyla taban tabana zıt bir duruş sergilediğini savunan Milletvekili Aydemir, "Atatürk bugün yerinden kalksa CHP diye bir şey bırakmaz. En dışlayacağı olgu CHP olur. Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani ile aynı safta bulunan CHP, tarihine kara bir leke yazdırmıştır. O lekeyi nasıl çıkaracaklar, otursunlar, dertlerine yansınlar." değerlendirmesinde bulundu.

‘Biri mektup yazıyor, öbürü kahvaltı veriyor’

Milletvekili Aydemir, ‘CHP bunları yapıyor da ortağı ne yapıyor, İYİ Parti? O da bakın genel başkanı büyükelçilere kahvaltı veriyor. Onlarla beraber kahvaltı yapıyor. Yani biri mektup yazarak şikayet ediyor, öbürü de yüz yüze görüşerek bir rezalet hal yaşanıyor. O yüzden diyoruz ki siyasetçi diline dikkat etmeli, ilkelerine de dikkat etmeli, durduğu yeri çok iyi tarif edilir hale getirmesi lazım. Biz hep böyle yaptık.’ dedi.

Siyasette Ak Parti farkı

Siyasette AK Parti ve Cumhur İttifakı farkını paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘2001 yılından, kurulduğumuzdan bu yana AK Parti olarak tarif ettiğimiz hal üzere yaşıyoruz. Öyle olduğu içindir ki millet yüreğine koyuyor bizi. Cumhur ittifakı olarak neyi ortaya koymuşsak, neyi söylemişsek, ilkeler bağlamında, milletimize ne tür taahhütlerimiz varsa, aynı hali devam ettiriyoruz. Hiçbir şekilde geri adım atmak yok. Yahut dün söylediğimizi bugün tersine çevirme diye bir halimiz yok. Keşke bunu CHP başta olmak üzere diğer muhalefet partileri de yapsalar. HDP’nin resmen kuyruğuna takılmış, yürüyen bir halleri var CHP ve İYİ partinin. Siyaset kurumunun aşağıya çekilmesine istinaden duyduğumuz üzüntünün sınırı yoktur. Keşke bir an önce bu hali düzeltseler. ‘ ifadesini kullandı.

Aydemir ak eserleri paylaştı

Basın toplantısında AK Parti’nin eser ve Hizmet siyasetini aktaran Milletvekili Aydemir, Plan ve Bütçe Komisyonundaki çalışmalara atıfta bulunarak, ‘Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının bütçesini görüştük. Türkiye’nin her zerresine bakanlığımız kanalıyla hizmet taşıyoruz, götürüyoruz. Muhalefet hayal dahi edemez bu yaptıklarımızı. Ama söz onlara geldiğinde sadece ve sadece tenkit ederler. Eleştiri yaparlar, bu defa da aynı şeyleri yaptılar. Biz eser ve hizmetleri anlatıyoruz. ‘Millet bahçeleri’ diye zemine yaydığımız çok esaslı bir hizmet var. Bütün Türkiye sathına nefes aldıracak hizmetlerdir. Her yerde ilçe ilçe. Bunları yapıyoruz Bunu hayata AK Parti yansıttı. ‘ diye konuştu.

Tortum, İspir, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye örneği

Çevre ve Şehircilik kaydında Erzurum’u örnek gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum bağlamında yaşananlara vurgu yapmak istiyorum. Tortum Gölü Turizmin marka adreslerinden biri olmuştur. Son yıllarda özellikle. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret adresi olmuştur. Oraya dönük çok özel bir millet bahçesi ihdas ve inşa ettik. Oraya gittiğinizde CHP’li, HDP’li belediyelerin uzun yıllar yönettikleri belediyelerde yapmadıkları hizmetleri bu neviden ilçelerimize dahi taşıdığımızı göreceksiniz.

Tortum gölü millet bahçesini yapmışız, herkesi davet ediyoruz. Gidin görün. 60 dönümlük bir alana yapılmış bu millet bahçesi. Çok esaslı yatırımlar bunlar. Çevreci yatırımlar bunlar. İklim değişikliği gerekçe ve bahanesiyle Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’yi büyükelçilere şikayet etti ya, dünyadaki iklim yapısını daha muhkem daha sağlam hale getirdiğimiz adımlardan birisidir bu millet bahçeleri. ‘ dedi.

Yakutiye belediyesinin aldığı çevre ödülü

Erzurum’da yükselen çevre ve şehircilik eserlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Tortum ve ispir bağlamında inşa edilen Millet Bahçeleri ve hayata geçirilen sıfır atık projelerini aktardı. Yakutiye Belediyesinin Sıfır Atık Projesi uygulamasıyla ödül aldığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Palandöken Belediyemiz, Yakutiye Belediyemiz, Aziziye Belediyemiz, eşi emsali az görülür çevreye dönük çalışmalar gerçekleştirdiler. Yakutiye belediyemiz sıfır atık projesine katkısından dolayı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiden bir ödül aldı. Biz hizmet yapıyoruz, hizmeti yapanları da teşyi ediyoruz. Onore ediyor, teşvikte bulunuyoruz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yaptığı da bu kabildendir. Biz de Yakutiye Belediye başkanımızı buradan tebrik ediyoruz. ‘ dedi,

Palandöken kent ormanı

Basın toplantısında çevrecilik adına Palandöken Belediyesi Kent ormanı Projesini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ‘Palandöken belediyemiz bir kent ormanı projesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 dönümlük bir alan. Palandöken kış turizminin merkezi. Tam onun girişinde bir kent ormanı kurdu Daha önce mezbelelik olan bir alanı, çok esaslı bir hale getirdi. Gittiğinizde çevreye katkı nasıl olur görüyorsunuz. Hakiki çevrecilik budur. Sadece sözde değil hayata yansıtarak gösteriyoruz çevre hassasiyetimizi. Palandöken belediyesini de tebrik ediyoruz. ‘ diye konuştu.

Aziziye ve termal yatırımlar

Aziziye Belediyesinin özellikle Termal kaynakların ekonomiye kazandırılması, bu turizm çeşidi üzerinden çevrecilik projelerini hayata geçirmesiyle örnek bir belediyecilik ortaya koyduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, bunun çevreye karşı bir AK duyarlılık eseri olduğunu, Aziziye Belediyesine minnettar kaldıklarını belirtti.

