Rektör Çomaklı, Erihder yöneticileri ile bir araya geldi

Bilgi alışverişi, iş birlikleri, ortak çalışma ve konularını değerlendirme amacıyla STK temsilcileriyle sık sık bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu kapsamda İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği (ERİHDER) yöneticilerini konuk etti.

ERİHDER Başkanı Nuri Toparlak ve yönetim kurulu üyelerinin ziyareti dolayısıyla memnuniyetini ifade eden Rektör Çomaklı, şehrin ileriye yönelik her adımına Atatürk Üniversitesinin STK’lar ile birlikte daima destek vereceğini söyledi.

ERİHDER ile geçmişte olduğu gibi bugün de ortak projelerde buluşabileceklerini belirten Rektör Çomaklı, birçok kez düzenlenen ÜniversiteSTK buluşmalarının istişare kültürüne katkıda bulunduğunu aktardı.

Misafirperverliği dolayısıyla Prof. Dr. Çomaklı’ya teşekkür eden Başkan Nuri Toparlak, ERİHDER’in Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Erzurumlu şahsiyetlerle ilgili düzenlemeyi planladığı sergiden bahsederken, 2022 yılında düzenlenmesi planlanan İbrahim Hakkı Hz. uluslararası sempozyumu için Rektör Çomaklı’dan destek istedi.

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