Erzurum Valisi Okay Memiş, emniyet kemeri uygulamasına katıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri Bakanlığı’nın “Trafik güvenliği bi hareketine bakar” projesi kapsamında kent merkezinde emniyet kemeri uygulamasına katıldı, sürücüleri bilgilendirdi.

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile birlikte Cumhuriyet Caddesi üzerinde emniyet kemeri uygulamasına katılan Vali Okay Memiş, kemer takan sürücülere teşekkür ederek ödüllendirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş denetimler sonrası yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı tarafından ve bizzat sayın bakanımızın da uygulamalı olarak Türkiye geneli bir talimatları var, güvenli trafik bir hareketinize bakar. Tüm kurallara uyulması ve uymamız gerek ki en önemli kurallardan birisi emniyet kemeri, yapılan çalışmalarda yüzde altmış ölümlerin önüne geçiyor. Kemer takmak hem ön koltukta hem de arka koltukta gerekli. Ben resmi araçta iken aracın arka koltuğunda oturuyorum, ama mutlaka emniyet kemerimi takıyorum. Yine yayalar için çizilen zebra geçişleri vardır, bizler batılı ülkelere imreniyoruz. Bu iş kanunla da kural haline gelmiş durumda. Trafikte olan hangi araç olursa olsun yayalar için kullanılan alanlara geldiklerinde mutlaka durmaları gerekli. Erzurum’da trafik kurallarını daha iyi uygulamamız lazım. Vatandaşlara cezai işlem uygulamasını istemiyoruz, cezai işlem uygulamıyoruz ama bu seferde kural ihlallerinin önüne geçemiyoruz. Araç kullanan da, yaya da her kes birbirine saygılı ve örnek olması gerek. Saygı aynı zaman da medeniyetin de bir ölçüsüdür. Can ve mal emniyeti açısından çok önemli. Toplumumuzun gelişmişliği anlamında, daha yaşanabilir açısından önemli. Kurallara ne kara uyum sağlanırsa olacak sorunlarla daha kolay baş ederiz. Kurallara uyumazsa sorun yaşarız. Dadaş kardeşlerimden tıpkı pandemide olduğu gibi özellikle trafik kurallarına da uymalarını rica ediyorum. Vatandaşlara ve sürücü kardeşlerime kurallara uydukları için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

