Şenkaya’da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' adlı kısa film hazırlandı

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Şenkaya Kaymakamlığı “Bi Hareketine Bakar Hayat” adlı kısa film hazırladı.

İçişleri Bakanlığının trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla “Bi Hareketine Bakar Hayat” mottosuyla yürüttüğü kampanya çerçevesinde Şenkaya Kaymakamlığı tarafından kısa film hazırlandı. Filmde öğrenciler, halk ve kamu personeli rol aldı.

Filmde rol alan Temuçin Bozkurt, emniyet kemeri kullanım konusunda farkındalık oluşturan bir filmde rol almaktan duyduğu memnuniyeti belirtirken, Şenkaya Kaymakamlığına böyle bir film hazırladığı için teşekkür etti.

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