Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere Tortum, Narman ve Oltu’da incelemede bulundu

DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz Karayolları 12 Bölge Müdürü Alparslan Eşlik ve beraberindeki heyet ile birlikte, Erzurum Uzundere İlçesi Balıklı Mahellesinde bulunan yeni yerleşim yerinden gecen ve yerleşim yerini tehdit eden derede alınacak tedbirlere yönelik arazide incelemelerde bulundu.

İlk olarak Uzundere İlçesi Balıklı Mahellesinde bulunan yeni yerleşim yerinden gecen ve yerleşim yerini tehdit eden derede alınacak tedbirlere yönelik arazide incelemelerde bulundu.

Daha sonra Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki heyet ile birlikte Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Mahalle Muhtarlarıyla Tortum Belediyesinde Serdarlı sulaması projesi ile ilgili fikir alışverişinde yapıldı. akabinde ilçe merkezinden geçen Tortum çayında incelemelerde bunuldu.

Bölge Müdürü Yavuz ekibiyle birlikte yapım çalışmaları hızla devam eden Narman Şehitler Barajında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Buradan da Oltu İlçesi Çanakpınar Mahallesinde sulama amaçlı düşünülen gölet yerinde incelemelerde bulunuldu.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Ekibimiz ile birlikte Uzundere, Tortum, Narman ve Oltu’da incelemede bulunduk.

Erzurum iline yaptığımız yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda Narman Şehitler Barajı’mızda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Şehitler Barajını tamamladığımız da bölgede ki 47 bin 60 dekar tarım arazisine can suyu olacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile hem üreticimiz hem ülkemiz kazanacak. Barajın tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 28 Milyon 236 bin katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Çalışmalarda emeği geçen personelimize ve firma çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hedefimiz barajlarımızı ve bileşenlerini bir an evvel tamamlayarak faydaya dönüşmesini sağlamaktır” dedi.

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