Hayatını ahşap oymacılığına adadı Saz tamir ediyor, birbirinden güzel maketler yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayatını ahşap oymacılığına adadı Saz tamir ediyor, birbirinden güzel maketler yapıyor

İHA

Hayatını ahşap oymacılığına adadı Saz tamir ediyor, birbirinden güzel maketler yapıyor

Erzurumlu saz ustası, aynı zamanda da şarkı sözü yazıp besteleyen Kemal Yabancıoğlu ağaç işleme sanatının giderek kaybolmaya yüz tuttuğunu söyledi.
Kemal Yabancıoğlu 1950 yılında Erzurum’un Kahramanlar Mahallesinde dünyaya geldi. Yoksullukla büyüyen Kemal Yabancıoğlu ortaokulu bile zor bitirdi. Yabancıoğlu hayat şartlarından dolayı küçük yaşta çalışmaya mecbur kaldı.
Küçük yaşlardan itibaren saza hevesli olan bunu hayatı boyunca da sürdürmeye çalışan Kemal Yabancıoğlu ağaç işleme sanatına gönül verdi. Yakutiye Kent Merkezinde bulunan küçük işyerinde ağaç işleme sanatıyla uğraşan Yabancıoğlu saz tamiri yapıyor, ağaç oymacılığı ile birbirinden güzel maketlere imza atıyor.
Ağaç işleme sanatının yanı sıra duygularını söze döküp beste yapan sonra da yazdığı eseri şarkı sözüne döken Kemal Yabancıoğlu, kaybolmaya yüz tutmuş sanatların yaşatılmasını istiyor.
Kemal Yabancıoğlu hayatını şöyle anlattı: “Ben Erzurumluyum eski Karaz yeni adı Kahramanlar köyünde dünyaya gelmişim. Annem ve babam 1950 yılında köyden çıkarak şehir hayatına başlamışlar ve ben de şehirli olarak şehirde doğmuşum. Kendi hayatımı bir yön vermek benim hayatım oldu. Kendimi el sanatlarına ve müziğe verdim. Rahmetli babam o dönemlerde marangoz işiyle uğraşıyormuş, hani derler ya o dönemlerde el sanatları ile uğraşan sanatçılar ağaçtan adam yapar tabirini kullanırlarmış, babam da öyle bir adamdı. O dönem Sanat okulları vardı ancak orta bölümünü okuyabildim. O dönemlerde yaramazlık yapardık onun acısını yıllar sonra çeker oldum ve çevrem yüzünden okuyamadım. Sanat okulunun marangoz bölümündeydim. O dönemin hocaları bizlere ağaç işlemesi olarak insanların oturacağı bankları yaptırırlardı. Evlerde dekor olarak kullanılan ağaçtan kutu veya sanduka yaptırırlardı. İster istemez bende el sanatlarına git gide aşina olmaya başladım. Zaman içerisinde kendimi geliştirmeye çalıştım ve el sanatlarına olan duygularımı geliştirmeye başladım, maket yapıyorum, maket yapmanın yanı sıra başka bir hobim olan müzikle uğraşmaya başladım. Gördüğünüz gibi küçük bir mekan içerisinde müzik yapmaya da çalışıyorum. Küçük dükanımın kapıları herkese açıktır. Bağlamayı atölyem olsa sıfırdan yaparım fakat atölyem olmadığı için yapamıyorum. Yerimin küçük olmasıyla tamir işlerini yapmaya çalışıyorum. Sazın tel değişimi ve perde bağlamalarını yapmaya çalışıyorum. Öğrencilerim var, onlar bana gelerek bağlama dersi alıyorlar.”
Sanatının kaybolmaya yüz tuttuğunu bunun da kendisini üzdüğünü söyleyen Yabancıoğlu, “Memleket olarak el sanatlarına olan ilgi artık gün gittikçe kaybolmaya yüz tutuyor. Saz veya bağlama işini yapan artık bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalmış durumda, el sanatlarına ilgi doğuya nazaran çok fazla, el sanatlarının yanı sıra müzik işiyle de uğraşmaya başladım.
Eskiden ev reisleri çocuklarını sanatkarların yanına çalışmaları ve bir şeyler öğrenmeleri için çırak olarak verirlerdi, şimdi ki zamanda ise veli çocuğunu getirdiği zaman sanat öğrensin diye değil de benim çocuğuma ne kadar ücret vereceksin derdine düşüldü. Bu öyle bir şey ki sanat ancak çalışmayla olur, ücret çok sonra konuşulacak bir konu, ama maalesef durum öyle olmayınca da çırak yetişmiyor. Önceleri bir veli çocuğunu sanat öğrenmesi için getirdiği zaman eti senin kemiği benim diye verilirdi, şimdilerde artık yok, ben 3 yıl 4 ay çıraklık yaptım ve gittiğim her gün için de para falan da almadım. Ustamız ancak hafta sonları harçlık verirdi o kadar, sanatın kaybolması işte bu yüzden, alttan gelen çırak yetişmeyince hangi meslek grubu olursa olsun bir süre sonra kayboluyor. Erzurum’a özgü halk dilinde fayton denir onlardan maket olarak yaptım, yine köylerde eski ismi öküz arabası yeni adıyla kağnı yapardım. Çocuklukta yaşayamadıklarımı şimdi sanata dökmeye çalışıyorum ama bir yandan da yaşta ilerledi, boş kaldığım için strese giriyorum en iyi sanatla uğraşmak bende bunu yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.
Kemal Yabancıoğlu’nun beste yapılmış şiiri şöyle:
“Yarim sana yaptırayım,
Gümüşten kaşık,
Üstüne yazdırayım anam,
Bu bana aşık,
Ne güzel oğlan, boynuma dolan,
Yarim sana yaptırayım,
Gümüşten baston,
Üstüne yazdırayım anam,
Bu bunun dostu,
Yarim sana yaptırayım,
Gümüş karyola,
Üstüne yazdırayım anam,
Yat doya doya”
Bu eserin öyküsü, evde oturuyoruz, eskiden kaşıklar sarı olur yani mise benzerdi hanım bana dedi ki bu kaşık nasıl da altına benziyor, aklıma şiir yazmak geldi, bu şiiri yazmam o zaman askerden yeni gelmişim 1972 yıllara denk geliyor. Şiir ve el sanatları ile uğraşmamın yanı sıra Erzurum fıkraları ile de ilgileniyorum” dedi.
Kemal Yabancıoğlu’nun bestesi ve sözleri kendisine ait eseri yöresel sanatçılardan Fikret Şimşek ve ekibi tarafından seslendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere Tortum, Narman ve Oltu’da incelemede bulundu
YEREL HABERLER Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere Tortum, Narman ve ...
Erzurum’da kış mevsimi trafik tedbirleri
YEREL HABERLER Erzurum’da kış mevsimi trafik tedbirleri
Şenkaya’da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' adlı kısa film hazırlandı
YEREL HABERLER Şenkaya’da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' adlı kısa film ...
Erzurum Valisi Okay Memiş, emniyet kemeri uygulamasına katıldı
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş, emniyet kemeri ...
ETSO ve Vakıf Katılım A.Ş. işbirliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER ETSO ve Vakıf Katılım A.Ş. işbirliği protokolü ...
Rektör Çomaklı, Erihder yöneticileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Erihder yöneticileri ile bir araya ...
Aydemir çevrecilikte Erzurum’u örnek gösterdi CHP ve İYİ Parti’ye tepki Şehit Güngör ve Safitürk’e Vefa
YEREL HABERLER Aydemir çevrecilikte Erzurum’u örnek gösterdi CHP ve ...
Yakutiye’de sıfır atık dönemi
YEREL HABERLER Yakutiye’de sıfır atık dönemi
Jandarma ekibinin davranışı yürek ısıttı
YEREL HABERLER Jandarma ekibinin davranışı yürek ısıttı
Jandarmadan emniyet kemeri uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan emniyet kemeri uygulaması
Öztürk BB Erzurumspor Kulübü’nü ziyaret etti
YEREL HABERLER Öztürk BB Erzurumspor Kulübü’nü ziyaret etti
TFF ve hakem yöneticilerinden Öztürk’e ziyaret
YEREL HABERLER TFF ve hakem yöneticilerinden Öztürk’e ziyaret
Erzurum dondu
YEREL HABERLER Erzurum dondu
Aydemir çevre ve şehircilikte AK yaklaşımı paylaştı
YEREL HABERLER Aydemir çevre ve şehircilikte AK yaklaşımı paylaştı
Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü
YEREL HABERLER Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü
Bursa’dan gelen iş adamı heyeti ETB’de Bursa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: “ETB’nin başarılı projesine 50 adet soğuk süt tankı hediye etti”
YEREL HABERLER Bursa’dan gelen iş adamı heyeti ETB’de Bursa Bursa ...
Temizlikçisi ve kalorifercisi olmayan okula görevli atandı
YEREL HABERLER Temizlikçisi ve kalorifercisi olmayan okula görevli ...
Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis için Balıkesir'de tören (3)
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis ...
Uluslararası 3. EBAT kongresi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
YEREL HABERLER Uluslararası 3. EBAT kongresi Atatürk Üniversitesi ev ...
Curling Federasyonu’ndan Öztürk’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Curling Federasyonu’ndan Öztürk’e hayırlı olsun ...
Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör’ü son yolculuğuna binler uğurladı
YEREL HABERLER Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör’ü son ...
Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis için Balıkesir'de tören (2)
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis ...
Kar altında binlerce fidanı toprakla buluşturdular
YEREL HABERLER Kar altında binlerce fidanı toprakla buluşturdular
Aydemir: ‘Bizim lügatimizde ayrı, gayrı yok’ ‘Dünyaya rota çizen bir liderimiz var’ AK Parti sosyal yatırımlarını paylaştı
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Bizim lügatimizde ayrı, gayrı yok’ ‘Dünyaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.