TDP Genel Başkan Yardımcısı: Bizi diğer yeni partilerle karıştırmayın



Salih TEKİN/ERZURUM. (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı, Mustafa Sarıgül liderliğindeki partilerinin 67 ilde örgütlenmesini tamamladığını ve kurultayını yaparak seçime girmeye hak kazandığını söyledi. Partilerinin yeni olduğunu ifade eden Elmalı, "Bizi diğer yeni partilerle karıştırmayın. Çünkü diğer yeni partiler küskünlerden oluşan parti. Biz tamamen yeniden kurulan bir partiyiz" dedi.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Parti teşkilatının da katıldığı toplantıda konuşan Elmalı, 67 ilde örgütlenmeyi tamamlandıklarını, kurultayı da yaparak seçime girmeye hak kazandıklarını bildirdi. Elmalı, "Biz kesinlikle bir sol parti değiliz, bir sağ parti de değiliz. Bizler, arkadaşlar merkezde kendimizi konumlandıran bir partiyiz. Sağ ve sol ideolojilerin geldiğimiz zaman itibarıyla özelliğini ve niteliğini kaybettiğini düşünüyoruz. Bizler asgari müştereklerde buluşabilen, vatanına, milletine saygılı, bayrağına hizmet eden, derdi millet, vatan, bayrak olan her kesimin partisiyiz" diye konuştu.

Türkiye Değişim Partisi'nin yeni kurulan bir parti olduğunu ve diğer yeni partilerle karıştırılmamasını isteyen Elmalı, "Çünkü diğer yeni partiler küskünlerden oluşan bir parti. Belli bir tabanları var, küskün tabanlardan oluşuyor. Biz tamamen yeniden kurulan bir partiyiz, liderimiz çok tecrübeli. Liderimizin dokunmadığı şehir yok. Erzurum'da bile birçok yere belediye başkanı iken dokunmuş camiler dahi inşa etmiş, depremlerde köylere yardımlar yapmış, herkese dokunmuş sevilen çok iyi bir siyasetçi, çok iyi biri" ifadelerini kullandı.

'ŞEMSİYENİN ALTINA 2-3 KİŞİ GİRERSENİZ ISLANIRSINIZ'

Mevcut başkanlık sisteminin ülkede zorunlu ittifaklar oluşturduğunu anlatan Elmalı, "Çok sayıda fazla parti olmasına rağmen bu partiler iki şemsiyenin altında birleşmek zorunda kaldı. Bir şemsiye bir kişiliktir. Siyasi iktidarda bir partiliktir. Bir şemsiyenin altına 2-3 kişi girerseniz bir şeylerden feragat etmek zorunda kalırsınız. Kiminin sağ kolu ıslanır dışarıda kalır, kiminin sol kolu dışarıda kalır, kiminin sırtı ıslanır. Bunları kabul ederek o şemsiyenin altına girersiniz. İttifaklar da öyle. Hâlihazırdaki ittifaklara baktığınız zaman sadece asgari müştereklerde mutabık kalıp kendi ittifaklarını kuruyor partiler. Tabanlarının doğrularını birebir yansıtma ihtimalleri yok. İttifak kuran partilerin tabanlarının ya sağ kolu ya sol kolu ya sırtı ya ayakları o yağmurda ıslanıyor. Doğrudan tabanınızın görüşlerini iktidara yansıtamıyorsunuz" diye konuştu.

Partililer, Erzurumlu genel başkan yardımcısı Elmalı'ya Erzurumspor forma ve atkısı hediye etti.DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-11-13 14:59:47



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