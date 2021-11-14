ERVAK yöneticilerine Aziziye’de yatırım turu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERVAK yöneticilerine Aziziye’de yatırım turu

İHA

ERVAK yöneticilerine Aziziye’de yatırım turu

Aziziye Belediyesi’nin sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmaları devam ediyor. Başkan Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye’de düzenlenen yatırım gezileri kapsamında bu hafta da Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) yöneticilerini konuk etti. Erdal Güzel başkanlığındaki ERVAK heyetinin Ilıca’daki termal seralardan başladığı yatırım gezisi, Termal Aquapark, Ilıca Yeni Çarşı, Yeşilay Parkı, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Sağlıklı YaşamBisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı ile devam etti. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yatırım gezisi boyunca yakından ilgilendiği konuklarına yatırım ve projeler hakkında bilgi aktarımında bulundu.
Özel Sektör İçin Model Yatırım
ERVAK yöneticilerini termal seralarda karşılayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, burada önümüzdeki aydan itibaren domates üretimine başlayacaklarını bildirdi. Kış mevsimi boyunca termal sular ve biyokütlesel atıklardan elde edilecek enerjiyle ısıtılacak olan seralarda aylık 25 ton domates üretimini hedeflediklerini söyleyen Orhan, söz konusu yatırımın özel sektör için de model teşkil edeceğinin altını çizdi. Orhan, “İsteyene yerimiz var, termal suyumuz da hazır; yeter ki burada seracılık yapsınlar, üretime yönelsinler. Belediye olarak her türlü imkan ve desteği sunmaya hazırız” diye konuştu.
Termal sular yatırıma dönüştü
Termal seraların ardından Ilıca’daki Yeni Çarşı’yı gezen ERVAK yöneticileri, daha sonra Termal Aquapark’a çıkarma yaptı. Bölgenin ilk ve tek kapalı termal aquaparkı olan devasa yatırımı misafirlerine gezdiren Aziziye Belediye Başkanı Orhan, söz konusu tesisin Aziziye’yi bölgenin çekim merkezi haline getireceğinin altını çizdi. Başkan Orhan, “Termal Aquapark, ilçemizdeki termal suların yatırıma, katma değere ve eğlenceye nasıl dönüştürülebileceğinin en somut örneği olacak. Sadece Erzurum’dan değil, bölgenin illerinden ve hatta sınırımıza yakın ülkelerden bile bu eğlenceye ortak olmak için insanlar buraya akın edecek” ifadelerini kullandı.
Yeşilay parkı ve olimpik yüzme havuzu
Ilıca’daki temasların ardından Dadaşkent’e geçen ERVAK heyeti, önce Yeşilay Parkını, ardından Aziziye Belediyesi’nin yapımını yeni tamamladığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu gezdi. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu Yeşilay Parkı’nda çocuklara futbol topu hediye eden Başkan Orhan ve beraberindeki ERVAK yöneticileri, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda da incelemelerde bulundu. Yatırımın tamamlandığını ve kapılarının hizmete açılacağını kaydeden Başkan Orhan, Aziziye ilçesine renk ve değer katmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Güzel’den modern belediyecilik vurgusu
Aziziye’deki yatırım gezisinin son durağı ise, açılışı bir süre önce gerçekleştirilen Sağlıklı YaşamBisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı oldu. Doğu’nun en büyük tematik parkını ilgiyle gezen ERVAK yöneticileri, böyle bir yaşam alanı oluşturulmasının Erzurum adına büyük kazanım olduğunu ifade etti. Gezinin sonunda bir değerlendirme yapan ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Aziziye Belediyesi’nin, modern belediyeciliğin en güzel örneklerini sunduğunu vurgulayarak, Aziziye Belediye Başkanı Orhan’a teşekkür etti. Başkan Erdal Güzel, “Aziziye Belediyemizin birbirinden kıymetli bu yatırımları insanımızın hizmetine sunmuş olması gerçekten takdire değer. Başkanımızı ve ekibini canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TDP Genel Başkan Yardımcısı: Bizi diğer yeni partilerle karıştırmayın
YEREL HABERLER TDP Genel Başkan Yardımcısı: Bizi diğer yeni ...
İş yeri çalışanlarıyla tartışıp cep telefonunu çaldı
YEREL HABERLER İş yeri çalışanlarıyla tartışıp cep telefonunu çaldı
TUBİTAK proje hazırlama semineri
YEREL HABERLER TUBİTAK proje hazırlama semineri
Vali Okay Memiş şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş şehit ailesini ziyaret etti
Hayatını ahşap oymacılığına adadı Saz tamir ediyor, birbirinden güzel maketler yapıyor
YEREL HABERLER Hayatını ahşap oymacılığına adadı Saz tamir ediyor, ...
Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere Tortum, Narman ve Oltu’da incelemede bulundu
YEREL HABERLER Bölge Müdürü Yavuz; Uzundere Tortum, Narman ve ...
Erzurum’da kış mevsimi trafik tedbirleri
YEREL HABERLER Erzurum’da kış mevsimi trafik tedbirleri
Şenkaya’da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' adlı kısa film hazırlandı
YEREL HABERLER Şenkaya’da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' adlı kısa film ...
Erzurum Valisi Okay Memiş, emniyet kemeri uygulamasına katıldı
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş, emniyet kemeri ...
ETSO ve Vakıf Katılım A.Ş. işbirliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER ETSO ve Vakıf Katılım A.Ş. işbirliği protokolü ...
Rektör Çomaklı, Erihder yöneticileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Erihder yöneticileri ile bir araya ...
Aydemir çevrecilikte Erzurum’u örnek gösterdi CHP ve İYİ Parti’ye tepki Şehit Güngör ve Safitürk’e Vefa
YEREL HABERLER Aydemir çevrecilikte Erzurum’u örnek gösterdi CHP ve ...
Yakutiye’de sıfır atık dönemi
YEREL HABERLER Yakutiye’de sıfır atık dönemi
Jandarma ekibinin davranışı yürek ısıttı
YEREL HABERLER Jandarma ekibinin davranışı yürek ısıttı
Jandarmadan emniyet kemeri uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan emniyet kemeri uygulaması
Öztürk BB Erzurumspor Kulübü’nü ziyaret etti
YEREL HABERLER Öztürk BB Erzurumspor Kulübü’nü ziyaret etti
TFF ve hakem yöneticilerinden Öztürk’e ziyaret
YEREL HABERLER TFF ve hakem yöneticilerinden Öztürk’e ziyaret
Erzurum dondu
YEREL HABERLER Erzurum dondu
Aydemir çevre ve şehircilikte AK yaklaşımı paylaştı
YEREL HABERLER Aydemir çevre ve şehircilikte AK yaklaşımı paylaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.