İşitme engelli Erkan, judoda 10 yılda madalyalara ambargo koydu

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da 8 yaşında başladığı judo sporuna babasının hastalığı sebebiyle ara veren, ailesinin geçimini sağlamak için çalıştığı fabrikada geçirdiği kaza sonucu işitme engelli olan Erkan Esenboğa (36), 2011'de geri döndüğü sporla tüm engelleri geçerek madalyaları topladı. Antrenörü Yaşar Elen'le birlikte ulusal müsabakalarda birincilik kürsüsüne çıkan Esenboğa, 2012, 2016 dünya şampiyonalarında müsabaka ve kata dalında çifter altın madalya alırken, 2014 Bulgaristan'da yapılan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatı'nda bronz, 2017 yılında Samsun'da organize edilen olimpiyatta ise altın madalya kazandı. Esenboğa'nın son hedefi 2022'de Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatı.

Sevgi-Selahattin Esenboğa çiftinin 6 çocuğundan biri olan Erkan, 7 yaşındayken ağabeyi Serkan sayesinde judoyla tanıştı. Bu sporu yapmaya karar veren Erkan'ın spor yaşantısı Ankara'da düzenlenen şampiyonada Yaşar Elen ile tanışmasıyla değişti. 1998 yılında Ankara'da düzenlenen şampiyonda rakiplerini kısa sürede mağlup ederek şampiyon olan Erkan'ın başarısını gören Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Yaşar Elen antrenörü olmaya karar verdi. Kendisi de judo sporuyla ilgilenen Elen, Erzurum'a döner dönmez Erkan'ı çalıştırmaya başladı. 12 yaşındaki öğrencisinin gelişiminde sorun olduğunu gören Elen, Erkan'ı o zaman Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde öğretim üyesi olan eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'a muayene ettirdi. 29 kilogramken minikler kategorisinden 34 kilogramdaki sporcuların maç yaptığı yıldızlar kategorisine geçen Erkan'ı muayene eden Akdağ, spora devam etmesinin gelişimini düzelteceğini bildirdi. Antrenörü Elen'le birlikte spora devam eden Erkan, katıldığı müsabakalardan kürsüye çıkarak ayrıldı.

AİLEYLE KOCAELİ'YE GÖÇ

Sporda hocasıyla birlikte hedeflediği başarıları yakalayan Erkan Esenboğa, temizlik işçisi olan babasının hastalanmasıyla spor hayatını noktaladı. Ailesiyle birlikte babasının tedavisi için 2003 yılında Kocaeli'ye göç eden Erkan, fabrikalarda çalışarak aile bütçesine destek olmaya başladı. Erkan, babası vefat edince kardeşleriyle birlikte bu kentteki yaşam mücadelesine devam etti.

KAZA SONUCU İŞİTME ENGELLİ OLDU

Fabrikada çalışırken 2008 yılında evlenen Erkan'ın mutluluğu uzun sürmedi. Eşi ve ailesiyle yaşamını sürdüren Erkan, 2009 yılı Aralık ayında çalıştığı fabrikada kaza geçirdi. İş kazası sonucu ağır yaralanan ve 1 yıla yakın tedavisi süren Erkan, işitme engelli olarak hastaneden taburcu edildi. Büyük üzüntü yaşayan Erkan'ın durumunu öğrenen antrenör Yaşar Elen, işitme engelli olarak judo sporu yapabileceğini belirterek Erzurum'a davet etti. Hocasının sözünü dinleyerek Erzurum'a dönen Erkan, judo sporuyla hayata tutunmaya çalıştı. 2011 yılında İşitme Engelliler Judo Milli Takımı'na seçilen Erkan, 2012 yılında Venezuela'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda hem 60 kiloda hem de kata dalında altın madalyayla Türkiye'ye döndü. 2014 yılında Bulgaristan'ın Sofya kentinde organize edilen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatında 60 kiloda mindere çıkan Erkan müsabaka ve kata dalında 3'üncü olarak bronz madalya aldı. Üst üste aldığı başarılarla dikkatleri üzerine çeken Erkan, 2016 yılında Samsun'da yapılan Dünya Şampiyonası ve 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatında 60 kiloda rakiplerini mağlup ederek müsabaka ve kata dalında çifter altın madalya almayı başardı.

Pandemi sebebiyle müsabakaların iptal edilmesiyle yaklaşık 2 yılı maç yapmadan geçiren Erkan Esanboğa, 27-30 Ekim tarihleri arasında Paris'te yapılan dünya şampiyonasında üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı. Pandemi sebebiyle iyi hazırlanamadığı için bronz madalyada kalan Erkan, 2022 yılında Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatı'nda altın madalya alarak aktif spor yaşantısını noktalayarak antrenörlüğe başlamayı hedefliyor.

HER BİREY BİR ENGELLİ ADAYIDIR

Fransa'dan döndükten sonra Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı 2022 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatı'na merkez Aziziye ilçesindeki spor salonunda hazırlanan Erkan Esenboğa, 8 yaşında başladığı spor hayatının antrenör Yaşar Elen'le tanışmasıyla büyük bir ivme yakaladığını söyledi. Ankara'da yapılan minikler müsabakalarında rakiplerini yenerek birinci olduğu maçları hocası Elen'in de izlediğini anlatan Esenboğa, "Birlikte gittiğimiz her turnuvadan altın madalya ile dönmeye başladık. Babamın kanser hastalığına yakalanması üzerine ailecek Kocaeli'ye göçünce spor hayatını noktalayarak oradaki fabrikalarda çalışmaya başladım. Babamın vefat etmesi sonrası kardeşlerimle oradaki fabrikalarda çalışmayı sürdürdüm. 2008 yılında düğün yaptıktan sonra fabrikada büyük bir kaza geçirdim. Hayatımdan bir yıl gitti. 'Her birey bir engelli adayı' sözü kaza sonrası benim başıma gelmiş oldu. Tedavim sonrası işitme engelli oldum, ancak kulağıma taktığım cihazlarla duyabiliyorum" diye konuştu.

HER MÜSABAKADA ÇİFTE MADALYA

Kocaeli'de yaşarken hocası Yaşar Elen'in kendisine ulaştığını ve 'Bayrağı dalgalandırmayı durdurmamak lazım' diyerek kendisini Erzurum'a judo sporuna geri dönmeye ikna ettiğini belirten Esenboğa, 2011 yılından itibaren hocasıyla birlikte çalışmaya başladığını söyledi. Katıldığı her müsabakadan çifte madalya ile döndüğünü anlatan Esenboğa, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe teşebbüsü sonrası Samsun'da düzenlenen dünya şampiyonasında altın madalya almasının anlamının büyük olduğunu vurguladı. 2017'de yine Samsun'da organize edilen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatına çifte psikolog desteğiyle hazırlandığını ve birincilik kürsüsüne çıkarak Türk Bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okuttuğunu kaydeden Esenboğa, "Hocamla 2011'de başladığımız spor hayatında güzel bir serüven yakaladık. Tabii bir de bana kuvvet antrenörü olarak yardımcı olan İranlı Necip Rahmani'yi de anmak gerekir. Son olarak Fransa'da yapılan dünya şampiyonasından bronz madalyayla döndüm. Şimdi hedef 6 ay sonra Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatı. Yaşım 36 oldu. Ülkemi iyi bir şekilde temsil edip sonuncu olimpiyattan da altın madalya ile ayrılmak istiyorum" diye konuştu.

Judo sporuna aşık bir insan olduğunu ifade eden Esenboğa, hayallerini bir bir gerçekleştirdiğini söyledi. Hocasıyla birlikte olimpiyat şampiyonluğu yaşadığını Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük ve öğretmenlik bölümünü bitirdiğini belirten Esenboğa, olimpiyat sonrası hayatına antrenör olarak devam edeceğini ve yeni şampiyonlar yetiştireceğini söyledi.

ERKAN BİR BAŞARI HİKAYESİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü yaparken bir taraftan da Erkan Esenboğa'ya antrenörlük yapan Yaşar Elen, artık son maçlarına hazırlandıklarını söyledi. 1998 yılında Ankara'da müsabakalarda tanıştığı öğrencisinin büyük bir başarı hikayesi yazdığını belirten antrenörü Yaşar Elen, minikler, yıldızlarda katıldığı her müsabakadan madalya ile ayrıldığını söyledi. Kocaeli'de geçirdiği kaza sonrası öğrencisine ulaşarak yeniden spora döndürdüğünü bildiren Elen, her müsabakayı başarıyla geride bıraktıklarını şimdi hedeflerinin Brezilya olduğunu vurguladı. Brezilya'daki olimpiyat oyunlarının öğrencisi ve kendisi için son maç olacağını kaydeden Elen, birincilik kürsüsünde yeralarak Türk Bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutmak istediklerini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

