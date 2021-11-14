Türkiye genelinde kurulan Erzurumlular derneklerine bir yenisi daha eklendi. Düzce’de başkanlığını Osman Kucur’un yaptığı Düzce Erzurumlular Derneği, faaliyete geçti.

Düzce’de yaşayan Dadaşların bir araya gelebilmesi için Düzce Erzurumlular Derneği kuruldu. Kurucu Başkanlığını Osman Kucur’un getirildiği derneğin yönetim kurulunda, İdris Sürmeli, Dadaş Sumanlı Efe, Reşit Kurt Gülali, Baran Muhammet Efe, Ersin Demir, İrfan Sarıkaya, Nevzat Çelik, Haluk Kılıç, Celil Efe, Murat Güler, İsrafil Işık ve Muhammet Efe bulunuyor.

Düzce’de yaklaşık 20 bin Erzurumlu vatandaşın ikamet ettiğini söyleyen başkan Osman Kucur, “Düzce'de derneğimiz yoktu, hemşerilerimizle bir araya gelerek bu eksikliği giderdik. Bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak. Düzce'de yaklaşık 20 bin Erzurumlu ikamet ediyor ama dernek olmayınca hiç bir araya gelemiyor. Birbirimizi tanıma fırsatını olmuyordu. Şimdi cenaze ve düğünlerde daha çok haberimiz olacak, toplu tanışma toplantıları yapacağız. Erzurumlu cesur olmalı bize pasif durmak yakışmıyor, gençlerimiz yetişiyor pırıl pırıl birbirlerini daha iyi tanıma fırsatları olacak. Bize desteklerini esirgemeyen hemşerilerimizden razı olsun biz birlikte güzeliz” dedi.

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