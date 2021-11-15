Kışlık kömeler iştah kabartıyor El yapımı cevizli köme enerji veriyor

Üzüm şırasından hamur yoğrularak pişirilen ve ipe dizilen cevizleri içene batırıp yapılan el yapımı cevizli köme kış aylarında enerji deposu oluyor.

Olur Ormanağzı köyünde kışlık yiyecek olarak yaptıkları el yapımı cevizli kömelerin kış aylarında enerji verdiği yöre halkı tarafından biliniyor.

Olur Ormanağzı köyünde ikamet eden Nuri Sezgin, “Üzüm şırasından köme yapıyoruz kışın yemek için. Soğuk havalarda yiyoruz üşümemek için. Çünkü enerji veriyor. Her şeyi doğal ve organik olan kömelerimizin hiçbir katkısı yok” dedi.

Hava Sezgin ise “Ormanağzı köyünde köme yapıyoruz. Doğal hiçbir katkısı yok. Üzüm şırasından el yapımı kömelerimiz kışlık yiyeceğimiz herkesin bu lezzeti tatmasını isterim” dedi.

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