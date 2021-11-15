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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ataçocuk yüz yüze eğitime başladı

İHA

Ataçocuk yüz yüze eğitime başladı

Çocuk ve bilim eğitimi konusunda araştırma ve uygulama çalışmalarını hayat boyu öğrenme ilkesi ışığında sürdürmek, alınan kararlar ile uygulamalarda süreklilik ve tüm öğrenciler için fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde kurulan Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAÇOCUK) yüz yüze eğitim desteğine başladı.
Covid19 pandemisi sebebiyle eğitim faaliyetlerine ara veren ATAÇOCUK Merkezinin öğrencilere eğitsel desteğe tekrar başladığını söyleyen merkez müdürü Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili, Prof. Dr. Çomaklı’nın başlattığı Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde merkezin, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik eğitim desteği vermek maksadıyla faaliyet yürüttüğünü belirtti.
Merkezde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kurslar düzenlendiğini aktaran Bilgili, öğrenciler için uygun ders çalışma ortamları oluşturulduğunu, ödevlerine yardımcı olunduğunu ve ders konularının pekiştirildiğini ifade etti.
Atatürk Üniversitesinin çocuk ve bilim eğitimi konusunda lider üniversitelerden biri haline gelmesi ve bu doğrultuda yeni bir eğitim felsefesi oluşturmak için ATAÇOCUK Merkezinin kurulduğunu dile getiren Rektör Çomaklı, bu gibi faaliyetlerle şehrimizin ve ülkemizin eğitim sistemine özellikle içinde bulunulan pandemi döneminde önemli katkı sağlanacağının altını çizerek, merkezin hizmetlerinden tüm öğrencilerin faydalanabileceğini vurguladı.

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