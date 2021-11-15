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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, güven tazeledi

İHA

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, güven tazeledi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen üçüncü genel kurulun divan başkanlığını Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu yaptı. Mevcut Başkan Hüseyin Tanfer, üçüncü kez Erzurum Kent Konseyi Başkanlığı’na seçildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret Odası Meclis Başkanı Saim Özakal’ın katıldığı Kent Konseyi Genel Kurulu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve yönetiminin önemli projelerde fedakarlıklar yaparak başarılı çalışma dönemi geçirdiklerini belirtti.
Başkan Sekmen, şehitlik mertebesinin önemine vurgu yaparak, “Vatanımız için toprağa düşen şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir. Kutsal bildiğimiz değerleri korumak için savaşırken şehit olmak bir Müslüman için en büyük mertebedir. Rabbimizin, ‘Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar Rableri katında diridirler’ ayeti kelimesi, şehitlik mertebesinin önemini bizlere anlatmaktadır. Kahraman şehitlerimizin isimlerini bu kadim şehirde yaşatacağız. Türkiye bundan 20 yıl önceki Türkiye olmadığı gibi, Erzurum da dünkü Erzurum değil. Hükümetlerimizin genel anlamda yaptığı yatırımları adeta taçlandırdığımız yerel hizmetlerimizle ilimizde topyekûn bir gelişim ve değişim süreci yaşıyoruz. Erzurum’da geride bıraktığımız 7 yıllık süre zarfında temel belediyecilik hizmetlerinde insanımıza hamdolsun en küçük bir aksaklık yaşatmadık. Şehrimizde zarafeti ön plana çıkaran dev adımlar attık. 2 binden fazla cephe sağlıklaştırma projesi gerçekleştirdik, ilçelerimizde prestij caddeleri oluşturduk. Erzurum’un genelinde cami yenileme projelerini tamamlamakla birlikte okul onarım, taziye evi ve muhtarlık projelerini de hayata geçirdik. Kent Konseyi’nin kıymetli Başkanı Hüseyin Tanfer, değerli yönetim kurulu ile sık sık bir araya gelerek istişare toplantılar yaparak memleketimize ne gibi yatırımların yapılması konusundaki birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Kent Konseyimizle birlikte inşallah daha güçlü ve başarılı bir yatırım çalışmalarına önem vereceğiz. diye konuştu.
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, yaptığı konuşmada iki yılda pozitif çalışma dönemi geçirerek önemli sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiğini belirtti.
Proje çalışmalarını içeren slayt eşliğinde şehrin en önemli sivil inisiyatif kuruluşu olan Kent Konseyi’nin çalışmalarını faaliyet raporu eşliğinde anlattı. Yapılan genel kurulda katılımcıların tamamının oyunu alarak Erzurum Kent Konseyi Başkanlığı’na üçüncü kez seçildi.
Başkan Tanfer, genel kurulda yaptığı konuşmada, “Sosyal dayanışma, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla oluşturulan Erzurum Kent Konseyi olarak inşallah daha güzel projelere imza atacağız. Biz beraber olacağız, bir olacağız. Bu şehrin kalkınmasında en büyük anahtar şudur; birbirimizi sevmek. Dün olduğu gibi bugün de birlik içinde, beraberlik içinde sevgiyle canla başla çalışacağız” dedi.
Başkan Tanfer, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e şehre yaptığı yatırımlar adına işlemeli çifte minare medrese tablosu hediye ederek teşekkür etti.
Hüseyin Tanfer’in başkanlığında oluşturulan Erzurum Kent Konseyi’nin yeni yürütme kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: “Hakan Karadabağ, Bünyamin Aslan, Lütfü Turan, Sinan Oral, Abdullah Keleşoğlu, Sema Kuluçkıran, Mahmut Güven, Arif Akıncı, Haldun Tuzcuay, Pınar Burkankulu, Şinasi Terzioğlu, Melek Allioğlu, İsmail Çakır ve Lokman Karataş.

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