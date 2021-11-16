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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dadaşlar ‘Buz’u ısıttı

İHA

Dadaşlar ‘Buz’u ısıttı

Erzurum hafta sonunda buz hokey salonlarında fırtına gibi esti. Yakup Arslan Yönetimindeki BŞB Gençlik Erkek Buz Hokeyi Takımı Süper Ligde Başkent’ten iki zaferle döndü. A.Kerim Çintimar ve Şamil Koç idaresindeki Narmanspor ise Kadınlar Liginde iki de iki yaptı.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Süper Lig ve Kadınlar 1. Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor.
Erzurum Temsilcilerinden Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkent Ankara’da buz pistine çıkarken, Buzun Perileri Narmanspor ise kendi evinde rakiplerini ağırladı.
Periler şov yaptı
Antrenörler A. Kerim Çintimar ve Şamil Koç yönetimindeki Narmanspor Kadın Buz Hokeyi Takımı, Cumartesi ve Pazar günü 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu’nda iki maça çıktı.
Buzun perileri ilk gün Çayyolu ile karşı karşıya geldi. Yeşilbeyazlı hokeyciler müsabakayı 43 kazandı.
İkinci gün ise Narmanspor’un rakibi Ankara Gümüşpatenler oldu. Erzurum temsilcisi müsabakadan 32 galip ayrıldı.
Tribünde destek
Bu arada Narmanspor’un Cumartesi ve Pazar günü oynadığı maçlarda protokolden de Buzun perilerine destek vardı. Narman Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, Buzun Perilerine tribünden destek verdi.
Narmanspor Başkanı Hüseyin Yavuz ile yöneticiler Yusuf Özen ve Erdal Karahan da her zamanki gibi takımın yanındaydı.
Narmanspor’da üç yeni transfer Rus kadın buz hokeyciler de forma giydi.
Buzun perilerinin zaferlerinden sonra protokol buz pistine inerek, antrenörleri ve sporcuları galibiyetten ötürü kutladı.
Buzun Perileri Cuma günü Buz Korsanları ile Pazar günü de İBB ile yine kendi evinde karşılaşacak.
Büyükşehir başkentten rüzgar gibi geçti
Antrenör Yakup Arslan yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Başkent Ankara’da rüzgar gibi esti.
İlk gün Yükseliş’i 80’la geçen Erzurum ekibi ikinci gün maçında da buz pistinde Gümüşpatenler’e gol yağdırdı.
Mavibeyazlı buz hokeyciler, buz pistinden 132 galip ayrıldı.
Başarılı antrenör Yakup Arslan yönetimindeki BŞB Gençlik Spor, bu hafta İstanbul deplasmanında Buz Adamlar ve İBB ile karşı karşıya gelecek. Antrenör Yakup Arslan, transfer edilen 5 Rus oyuncuya da şans verdi.
Arslan, “Hedefimiz şampiyonluk. Bize destek olan Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanımız Hasan Şahin ve Spor A.Ş. Genel Müdürümüz Ahmet Dal’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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