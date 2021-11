Erzurum çocuk kütüphanesine ilgi büyük

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzurum Çocuk Kütüphanesi, öğrencilerin yoğun ilgisini görüyor.

15 Temmuz 2014 tarihinde Aziziye İlçesi Dadaşkent Çelebi Caddesinde hizmete açılan kütüphanede çoğunluğu çocuk kitabı olmakla birlikte 9 bin 886 adet kitap bulunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz yaptığı açıklamada; Çocuk kütüphanesinde, ağırlıklı olarak Edebiyat ve Toplum bilimleri kitapları olup, sırasıyla Genel Konular, Felsefe, Psikoloji, Din, Dil, Dil bilim, Doğa bilimleri, Matematik, Teknoloji, Sanat, Güzel sanatlar, Coğrafya ve Tarih kitaplarından oluştuğunu belirterek, “Kütüphanemizde teknoloji, sağlık, fen ve diğer konularla ilgili oyuncaklar mevcut olup, öğrencileri bunlarla oynayarak bilgilerini ve el becerilerini geliştirmektedirler. Kütüphanemizde okuyucularımız ister kendi tablet ve telefonlarıyla ister kütüphanemizdeki bilgisayarlarla internete bağlanıp araştırma yapabiliyorlar. Ayrıca iki adet de Play Station ve bahçemizde çocuk oyun parkı bulunmaktadır. Bu oyun alanlarımız öğrencilerimizi kütüphaneye teşvik etme konusunda ise, çok etkili olmaktadır” dedi.

Kütüphane üye sayısının bugün itibariyle 3 bin 150 kişi olduğunu kaydeden Almaz, “Okuyucularımızı üye yapmak kaydıyla üç adet ödünç kitap verebiliyoruz. Bu kitapları en geç 15 gün içerisinde iade etmesi gerekiyor, bu süre zarfında kitabı okuyamayan ise, süre uzatımına gidebiliyor. Kütüphanemizden günlük 80, aylık ise ortalama 2 bin 60 okuyucu faydalanmaktadır” diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Almaz; Çocuk Kütüphanesi çocukların kitap okumasının yanı sıra bahçesi ve oyun alanıyla her yaştan insanın akınına uğradığını ifade ederek, “Çocukların hoşça vakit geçirmeleri sağlanıyor. Bu yüzden kitapların yanı sıra çağın gereklerine uygun sinevizyon, oyun kasetleri ve birçok malzemeyi yaygın şekilde çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Burada çocuklara uygun ortamı sağlayacak düzenek kurduk. Kütüphanenin içinde olduğu gibi dışarıda da parkımız oyun alanımız var. Çocuklarımız da bu alanları en iyi şekilde değerlendiriyor.

Burada öncelikli hedefimiz yaşı küçük çocuklarımız olmasına rağmen okuma merakıyla gelen lise ve üniversite öğrencilerimizi de geri çevirmiyoruz. Okullarımızla da programlar yaparak çocuklarımıza oyun ve oyuncak imkânı veriyoruz” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Almaz ayrıca; Kütüphane kültürünü halkımız geliştirerek onlara cevap verme gayretinde olduklarını belirterek, “İnanıyoruz ki daha da gelişip kütüphane kültürü konusunda Erzurum’u hak ettiği konuma götüreceğiz. Okuyucularımızı kütüphanelerde zaman geçirmeleri konusunda etkilemeye çalışıyoruz. Her yıl farklı cinsten evcil hayvan besleyerek, çocukların ilgisini çekip kütüphaneyle tanıştırmaya çalışıyor. Bu yöntemin çok faydalı olduğunu görüyoruz. Çocukları üye yaptıktan sonra üç adet kitabı ödünç verebiliyoruz. Götürüp evinde de kitap okumaya devam etsin diye böylesi bir adımı atmak zorundayız. Bu kitapları en geç on beş gün içinde okuyup getirmeleri gerekiyor. Yetiştiremedikleri takdirde süre uzatma durumunu oluşturuyoruz. Yani çocuklarımız okusun diye bütün fırsatları sunuyoruz. Onların kitaba ulaşmak konusunda sıkıntı yaşamaları bizlerin eksikliğini gösterir. Çocuk kütüphanesi olarak varlığımızı sürdürüyoruz ama KPSS, LYS ve diğer sınavlara hazırlanan öğrencilerimizde gelip ders çalışabiliyorlar” dedi.

