EBB Şehir Tiyatrosu perdelerini “Zoraki Tabip” ile açtı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona “Zoraki Tabip” adlı komedi oyunu ile “Merhaba” dedi. Emrah Çılgı rejisi ile sahnelenen Zoraki Tabip oyunu seyircilerden tam not alırken, oyundaki güncel güldürüler tiyatro severlerin keyifli dakikalar yaşamasına neden oldu. Emrah Çılgı, Gonca Çılgı, Şerif Avcı, Sedanur Erdik, Fatmanur Çavaş, Ayşenur Bayraktaroğulları, Ahmet Nehri’nin rol aldığı oyunun müzikleri Melek Sarıkaya, Fatih Kılıç ve Özge Polat’a ait. Evren Örs tarafından tasarlanan dekor, Yavuz Sürmeli ve Rahmi Çubukcu tarafından sahneye uygulandı. Teknik çalışmaları ise Arzu Gökçen Çelik, Sedanur Yılmaz ve Hakan Uğurlu’nun üstlendiği oyunun sahnelenme sürecinde gerçek hayatta doktor olan Doç. Dr. Hamit Çelik ve Doç. Dr. Ali Doğan Ömür de görev aldı. Her hafta pazartesi ve salı günleri İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek oyun için aynı merkezin gişesinden ücretsiz bilet ile yer ayırımı yapılabiliyor.

“Sezon boyunca yeni oyunlar sahneleyeceğiz”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Emrah Çılgı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Pandemi sürecinde kapalı kalan sahneleri hem biz, hem seyircimiz çok özledi. Bu özlemi biz sahnede yaşarken, seyircilerimiz ise seyir yerinde aynı duyguyu bizlere yansıtıyor. Oyunumuzun komedi olması ise seyircimizi fazlasıyla memnun ediyor. Oyun şuan kapalı gişe oynuyor. Seyircilerimizin birbirlerine oyunu seyretme tavsiyesi bile bizi de fazlasıyla memnun ediyor. Sezon boyunca çok güzel oyunlar çıkarmayı planlıyoruz, şuanda prova sürecinde olan oyunlarımız var. Evhami oyunumuz seyircimizle buluştu sırada Uçan Yaprak adlı çocuk oyunumuz var. Şehir Tiyatrosu olarak hem oyunlar hazırlayıp aynı zamanda ücretsiz tiyatro kursları vermekteyiz. Güzel sanatçılar, yetenekli ve şuurlu bir gençliğin yetişmesi için elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyoruz. Bu süreçte bize her türlü imkânı ve desteği veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e şükranlarımızı sunuyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.